Chilangos prefieren cumplir trabajo comunitario antes que pagar multas

Las personas que beben alcohol o se orinan en la calle, que incumplen el pago de una infracción de tránsito, entre otras infracciones, y que hacen trabajo comunitario aumentó más de dos mil 300 por ciento entre 2022 y 2019, de acuerdo con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la ciudad.

En el desglose del Quinto Informe de Gobierno, la dependencia informó que en 2019 sólo 371 infractores hicieron labores para la comunidad, cifra que subió en 2022 a nueve mil 24. De enero a septiembre del presente año hubo ocho mil 508.

“A mí me detuvieron, porque donde vivo es un punto rojo y (a los policías) se iban a levar a un vecino. Lo único que les dije (a los policías) es que no se lo llevaran porque no estaba haciendo nada, entonces llega un policía muy prepotente y me dice: ‘usted métase a su casa, pinche viejo metiche’. Yo lo que hice fue mentarle la madre y por eso me llevaron”, contó a Fidel, a El Sol de México.

El hombre de 47 años de edad comentó que debido a que no hay arresto para la falta cívica que cometió, el juez estableció que debía cumplir con 20 horas de servicio comunitario.

De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en los casos en los cuales la falta implique un arresto, los infractores podrán solicitar el trabajo comunitario si acreditan su identidad y domicilio.

Entre las labores que las personas sancionadas pueden cumplir están la limpieza, pintura o restauración de escuelas, reforestación, limpia, entre otras. Fidel mencionó que él debe cuidar de las plantas de un vivero en la alcaldía Venustiano Carranza.

“Ahí cambiamos plantas de un vivero a otro, regamos las plantas, barremos. Eso es lo que hacemos”, dijo, pues junto con él hay otras personas que también cumplen con la sanción establecida.

De acuerdo con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, entre 2019 y hasta julio de 2023 se han llevado a cabo 536 jornadas de labores comunitarias.

“El trabajo en favor de la comunidad implementado en la Ciudad de México, a través de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica se ha convertido en un referente a nivel nacional como una alternativa que se ofrece a la ciudadanía en lugar de sancionar con multa o arresto y que, a su vez, contribuye con el mejoramiento del entorno urbano”, destaca el Quinto Informe.