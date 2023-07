Alcaldía Miguel Hidalgo concentra a la mayoría de los infractores al reglamento de tránsito

La alcaldía Miguel Hidalgo tiene el mayor número de capitalinos que, por violar el reglamento de tránsito, deben asistir a talleres viales.

El programa de fotocívicas sustituyó al de fotomultas en 2019 y cambió las sanciones económicas por talleres presenciales de sensibilización (biciescuela), cursos en línea y trabajo comunitario. El sistema funciona a través de 113 radares y cámaras instaladas en vías principales de la ciudad que detectan a infractores.

De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad (Semovi), 13 mil 33 capitalinos asistieron a talleres de sensibilización de enero de 2022 a junio de 2023. Miguel Hidalgo fue la alcaldía con más infractores, al registrar tres mil 110; le sigue Benito Juárez, con mil 359; Gustavo A. Madero, con 641; Cuauhtémoc, con 510 e Iztapalapa, con 444.

En esta alcaldía las personas tienen acceso a más vehículos lo que influye en el aumento de infracciones | Foto: Aracely Martínez /Ovaciones

Miguel Hidalgo tiene alrededor de 414 mil habitantes, según el censo poblacional 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), número mucho menor en comparación con alcaldías como Gustavo A. Madero e Iztapalapa, en donde esta última alcanza casi los dos millones de habitantes.

Itzel Hernández, maestra en Gestión Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que recientemente presentó el “Análisis de fotocívicas en la Ciudad de México: un nuevo enfoque para la seguridad vial”, explicó que los habitantes de Miguel Hidalgo se desplazan por la vialidad con más infracciones, la Supervisa Poniente, que corre desde Periférico hasta Santa Fe.

Hernández precisó que en esta zona existe mayor nivel socioeconómico, por lo que muchos habitantes de la alcaldía suelen desplazarse en automóvil y tener más de un vehículo, motivos por los cuales puede concentrar el mayor número de personas infractoras.

Señaló que durante esta administración hubo modificaciones en los radares, pues antes la alcaldía con más detectores era Benito Juárez y ahora es Cuauhtémoc. Miguel Hidalgo tuvo una reducción de cinco radares.

“Si bien la mayoría estaban en la Benito Juárez, gran parte de los accidentes se concentraban en la alcaldía Cuauhtémoc, entonces no era contrastante, se instalaron ahí porque era más factible atrapar a personas y cumplir con las metas en materia de infracciones, era más para juntar el número de fotomultas que tenían por objetivo.

“Actualmente hay 113 sistemas de fotocívicas operando. La alcaldía Cuauhtémoc tiene 31, antes tenía 11, Benito Juárez tenía 15 y ahora tiene seis. Miguel Hidalgo tenía 18 y ahora tiene 13”, indicó Itzel Hernández.

Cada semestre, luego de realizar la verificación vehicular, cada auto tiene 10 puntos en su matrícula, pero si el conductor comete infracciones como exceder el límite de velocidad, conducir en sentido contrario, no respetar la semaforización, usar el celular mientras maneja y no usar el cinturón de seguridad, pierde puntos que puede recuperar a través de los talleres viales o de trabajo comunitario.

REPROBADOS

Por cada infracción el conductor tiene un punto menos. Si acumula dos solo lo amonestan, si son tres y cuatro debe tomar cursos en línea sobre el Reglamento de Tránsito y el punto cinco equivale a una sensibilización presencial. Del punto seis en adelante, cada uno equivale a dos horas de trabajo comunitario.

Casi la mitad de los infractores que realizaron el curso en línea básico e intermedio del Reglamento de Tránsito y buenas prácticas de manejo no aprobaron la prueba.

De junio de 2019 al 31 de junio de 2023, 241 mil 11 personas hicieron el curso básico en línea, que es obligatorio para conductores que tengan infracciones que restan tres puntos, pero sólo 126 mil 773 lo aprobaron (53 por ciento).

Mientras que en el curso intermedio en línea, para conductores con infracciones que restan cuatro puntos, sólo 73 mil 301, de los 166 mil 13, pasó la prueba que se efectúa en 30 minutos.

Víctor Alvarado, especialista en movilidad y transporte, señaló que el programa debe ajustarse y analizar por qué las personas no aprueban. “Esas preguntas que no están respondiendo, pareciera ser que en esos reactivos o preguntas la población no está siendo tan informada. Es el momento de reforzar la sistematización que tienen, las bases y cimientos que ya tiene para reforzar”, precisó.

Y señaló que datos de la Semovi arrojan que la mayoría de infractores tiene alrededor de 46 años, lo que rompe el “paradigma” de que los jóvenes son los que cometen más infracciones.

“Estamos hablando de que hay un rango de mayor incidencia en personas de 40 años, y rompe el paradigma de que son estrictamente los chavos (…) Esa cultura que todavía traen de sentirse amos y señores de la vialidad, tienes que localizar la estrategia y romper sus paradigmas”, precisó.