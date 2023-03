Cierran UAM Cuajimalpa por denuncia de violación de una alumna

Estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Cuajimalpa tomaron las instalaciones del plantel por el caso de una alumna que denunció ser vícitma de abuso sexual por parte de un compañero.

De acuerdo con la comunidad estudiantil, después de 55 días que se realizó la denuncia contra el agresor, la Unidad de Género de la UAM determinó que no procedía y no emitió ninguna medida precautoria.

Por ello, el jueves 9 de febrero las y los alumnos cerraron el plantel hasta que haya respuesta por parte de las autoridades.

Solicitaron la renuncia de la Dra. Esther Morales Franco, Secretaria Académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades (UAM-Cuajimalpa), así como revisar el dictamen emitido.

“A pesar de que él lo aceptó dijeron que no había elementos suficientes para acreditar la violación, yo en pruebas puse capturas de pantalla en donde él admite el hecho y me dijeron que mi estado psicoemocional vulnerable no se le podía atribuir a él, ósea que básicamente estoy loca y no fue culpa de él”, contó la alumna a través de un video.

Este viernes 10 de febrero, la comunidad universitaria marchó en el paradero de Santa Fe y Tacubaya, en donde también se unieron alumnas y alumnos de los planteles Xochimilco, Lerma, Iztapalapa y Azcapotzalco

Durante estos días las unidades de los demás planteles están en votaciones para concovar a paro laboral, hasta el momento UAM Xochimilco ha votado a favor.