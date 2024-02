Ciudad de México se queda sin seis alcaldes

El Congreso de la Ciudad de México ha aprobado que los alcaldes de seis alcaldías se separen de su cargo, pues ahora aspiran a uno nuevo.

Sin complicación alguna, los diputados de la Ciudad de México desahogaron ayer las licencias de los titulares de Cuauhtémoc, Xochimilco y Tláhuac que se suman a las solicitadas por los de Milpa Alta, Benito Juárez e Iztapalapa, aprobadas en sesiones anteriores.

Te puede interesar: Retiran bloqueo en Periférico tras protesta por liberación de presunto abusador de una niña

Sandra Cuevas, de Cuauhtémoc, va por el Senado; José Carlos Acosta, de Xochimilco, por la Cámara de Diputados; Berenice Hernández, de Tláhuac, por la reelección, y Judith Vanegas, de Milpa Alta, al Congreso local.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Este grupo se suma a las que solicitaron desde el año pasado Santiago Taboada, de Benito Juárez, y Clara Brugada, de Iztapalapa. En esas demarcaciones aún no se define al alcalde suplente.

Ayer, durante la sesión del pleno, la licencia que solicitó Sandra Cuevas propició críticas de diputados locales, tal es el caso de la legisladora priísta Maxta González, quien consideró que Cuevas hizo un mal trabajo al frente de la demarcación.

Se pronunció en contra de la licencia a petición de los vecinos que reclaman el mal trabajo hecho en esa demarcación.

Hizo notar que las obras ganadoras del presupuesto participativo, otras contratadas con recursos de parquímetros y las que se deben realizar en mercados con recursos del gobierno central, están sin avances.

La congresista del PRI calificó como muy positivo que la alianza PRI, PAN, PRD le haya negado la posibilidad de la reelección a la persona que estuvo al frente de la Cuauhtémoc.

Berenice Hernández pidió ausentarse por 60 días, a partir del 3 de abril. En su solicitud aseguró que cree en la transformación y en los principios de no robar, no mentir y no traicionar.

CDMX Elecciones en CDMX: conoce a los contendientes para las alcaldías

El alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruíz, se separa de forma definitiva del cargo a partir del 1 de marzo para ir por una diputación federal.

También la diputada local del PT, Circe Camacho Bastida, quien será la candidata de Morena por esa alcaldía, se ausentará temporalmente del cargo. Aclaró en solicitud que regresará al Poder Legislativo local el 25 de marzo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El Congreso ahora debe nombrar a los alcaldes interinos. La ley orgánica de las alcaldías dicta que si la falta absoluta de alcaldes ocurre en el último año del periodo del gobierno, los diputados designarán a la o el substituto que deberá concluir el periodo.

Para el caso de Benito Juárez, aún está pendiente la terna enviada por el jefe de Gobierno, Martí Batres. La semana pasada se comprometió a mantener el cargo para un panista, pero busca perfiles que no estén involucrados en corrupción inmobiliaria. “Con ellos voy a armar la terna para enviarla al Congreso”, aseveró la semana pasada.