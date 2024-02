Ana Villagrán renuncia al PAN; los acusa de cerrarle las puertas

La diputada local, Ana Villagrán Villasana, renunció al PAN luego de acusar a las dirigencias en la Ciudad de México de cerrarle las puertas para buscar cargos de elección popular en los comicios del 2 de junio.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la legisladora señaló al líder panista en la capital, Andrés Atayde Rubiolo de bloquearla en al menos cuatro distritos. Explicó que, por ejemplo, en el distrito 28 de Iztapalapa fue elegido un hombre como un supuesto pago de cuota a Santiago Creel.

También puedes leer: Precandidatos del PAN abandonan elección por amenazas del crimen organizado

"El presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde, decidió cerrarme las puertas de cuatro distritos locales, sin dejarme ninguna opción para avanzar. Si yo he estado acá en el PAN era por Acción Nacional, no por ustedes.

Política Elecciones 2024: cuándo son las campañas electorales

"El argumento mayor es que yo no afilié lo suficiente, aunque eso sea un delito y la otra: que mis compañeros diputados actuales no me quieren, porque yo no me dediqué a hacer amigos sino a trabajar por la ciudad", dijo.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Villagrán Villasana también mencionó que buscó al aspirante a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada Cortina, para sumarse a su equipo, pero éste la rechazó.

De acuerdo con la expanista, la opción que le fue planteada para continuar en el proyecto del PAN en la capital era respaldar un par de candidaturas.

"La condición para que yo pudiera continuar en el proyecto de ciudad, donde evidentemente esperaba yo estar, era que me sometiera y me quedara a participar en una candidatura en la que no creo. No puedo seguir a políticos en los que no creo", afirmó Villagrán Villasana.

Trabajar por mis causas. Es lo único que pido y pedí, así como el reconocimiento de cuánto he hecho por defender lo que creo. Querido PAN: ¡NI UNA SOLA VEZ TE FALLÉ!

Acá mi renuncia pública al partido al que le dediqué 15 años de mi vida @AccionNacional @PAN_CDMX

No hubo un día… pic.twitter.com/IRYeVxP2yh — Ana J Villagrán (@AnaJVillagran) February 23, 2024

Entre los comentarios que la legisladora recibió en sus redes sociales está el de la secretaria General de Morena, Citlalli Hernández Mora, quien le deseó éxito y reconoció su labor legislativa.

"El PAN es un partido de cúpulas, negocios, cuotas y cuates, donde, es obvio que, a pesar de las diferencias que tenemos, te lo digo con sinceridad, tu trabajo está a la vista. Al parecer en el PAN eso no se valora. ¡Éxito!", escribió la morenista en X.

Villagrán Villasana agradeció la solidaridad y aseguró que pese a las diferencias ha habido coincidencias y empatía.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

También la diputada local por Iztacalco, Marcela Fuente, reconoció el trabajo de la expanista y señaló que fue maltratada dentro de la bancada panista.

Al momento, ni Andrés Atayde, Santiago Taboada ni el PAN en la Ciudad de México han respondido a los señalamientos de la legisladora.