Comunidad coreana ofrece al C5 cien cámaras en Zona Rosa

La comunidad coreana del Centro Histórico y Zona Rosa desean vincular sus cámaras al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto (C5) de la Ciudad de México.

Empresas privadas, comercios y bancos, ubicados principalmente en Santa Fe, comparten con el C5 sus cámaras de videovigilancia con el fin de tener mayor seguridad y mejor tiempo de respuesta ante un hecho delictivo. A ese grupo de privados pronto se sumarán los comerciantes de Zona Rosa.

“Tenemos reuniones con la comunidad coreana del Centro Histórico, que también están interesados en adquirir los tótems; ellos están más hacia la Zona Rosa, aunque también hay negocios de ellos en el Centro Histórico, pero el grueso de cámaras que quieren instalar, están hablando de 50 tótems, ósea 100 cámaras y 50 botones de auxilio, en la Zona Rosa fundamentalmente”, señaló Juan Manuel García Ortegón, titular del C5 en entrevista con El Sol de México.

En 2019, el Gobierno de la Ciudad de México inició el programa Mi Negocio, para que las empresas privadas, universidades, alcaldías y plazas comerciales vincularan sus cámaras con el C5 e instalaran botones de pánico. Hasta el momento, Walmart, Banco Santander, La Comer, el estadio de beisbol Alfredo Harp Helú y la alcaldía Iztacalco se han sumado al proyecto con 756 cámaras.

“Iniciamos a mediados de 2019, desde entonces para acá hemos venido trabajando con diferentes empresas privadas y con algunas alcaldías para impulsar el modelo que en ese momento anunciamos como el proyecto Mi Negocio, que era una parte que se deriva del proyecto Mi Calle.

“El que más se ha interesado es Walmart, que ya ha instalado 273 tótems (con 546 cámaras), que es el que más ha tenido. De los particulares el segundo que más tiene es el Estadio Alfredo Harp Helú, que tiene cuatro. Y también la alcaldía Iztacalco entró con este mecanismo, ellos compraron con su presupuesto esas cámaras, ellos tienen 98 tótems”,

Señaló que las sucursales bancarias que se sumaron al proyecto están en Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, y adelantó que llevan a cabo mesas de trabajo con universidades y comercios de la zona.

También en 2019, el secuestro de un estudiante de la Universidad del Pedregal que terminó en asesinato llevó al C5 a ofrecer la misma conexión para las universidades. Fueron 18 instituciones académicas las que mostraron interés para sumarse al proyecto, pero no hay ninguna vinculación.

“Trabajamos varios meses del año pasado con universidades en la zona de Santa Fe, hasta el momento no hemos podido cerrar nada. Se habló con la Ibero y con la Metropolitana; hace algunos años también se habló con la Libre de Derecho, desafortunadamente hasta el momento no hemos tenido un avance más allá de estas pláticas. Las mesas de trabajo (continúan), con toda la gente de Santa Fe se sigue trabajando, esperemos que en algún momento eso reviva”, mencionó.

Respuesta

La respuesta de comercios, empresas y alcaldías no ha sido la esperada, pues de acuerdo con el titular del C5, cuando anunciaron el proyecto en 2019 recibieron muchas peticiones de información, por lo que esperaban que al menos todas las plazas comerciales de la capital se unieran al proyecto.

"Nosotros esperábamos que al menos todas las plazas comerciales de cierto tamaño estarían conectadas, y hasta el momento no ha ocurrido. A eso me refiero cuando no ha funcionado al nivel que nosotros queríamos, obviamente seguimos impulsándolo”, indicó el titular del C5.

La inversión para adaptar el sistema de circuito cerrado con el C5 ronda entre los 60 mil pesos, pero el costo puede bajar a 20 mil si instalan un tótem como los que usa el Centro de Comando.

"En ese momento les comentamos que lo más conveniente era encontrar un mecanismo autorizado por parte del C5 que ellos pudieran adquirir o abonarse a ese mecanismo, de manera que tuviéramos la garantía de que la tecnología que estaban adquiriendo era compatible con lo que teníamos en el C5", precisó García Ortegón.

Las cámaras que comparten los comercios y empresas privadas sólo son las exteriores, con el fin de que puedan usarse ante un hecho delictivo aún cuando el comercio o plaza comercial esté cerrada.

"Para cualquier tipo de evento que ocurre en vía pública, el que tengan la posibilidad de que solamente oprimiendo el botón de auxilio tengan acceso al C5, me parece muy útil", dijo García Ortegón.