Demolerán edificaciones ilegales

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) encabezará todas las acciones para detener, sancionar, y si es necesario se demolerán aquellas construcciones que están excediendo los límites de superficies que se les permitió, anunció el jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva.

Foto: Cuartoscuro

Informó que tiene conocimiento de proyectos arquitectónicos que se han convertido en construcciones irregulares, y en la delegación Tlalpan hay uno que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda sólo permitió la construcción de cinco niveles, pero la Asociación de Viviendas está solicitando llegar a seis.

Se autorizó este proyecto para más de 500 viviendas, y quieren adicionarle un nivel más de construcción, Amieva, mencionó que les comentan que no será con cargo al Instituto de Vivienda (INVI), sino con cargo a recursos de la misma asociación, pero esto no deberá manejarse como lo están pidiendo porque serán cuidadosos en materia de uso de suelo, seguridad estructural para que no se origine algún daño.

Foto: Cuartoscuro

“Incluso ahí hay uno que lo tenemos que decir con pena, está contemplado como un proyecto de gobierno a través del Invi, todos estos proyectos los vamos a atender a través de la PAOT, ya tenemos esta mesa que va a comunicar cuales son estas acciones que estamos realizando”, explicó.

“He puesto a una urbanista, Gabriela Quiroga, es la representante directa de la jefatura de gobierno, ante la Secretaria de Desarrollo Urbano, y ante el equipo de transición de Claudia Sheinbaum (jefa de gobierno electa), todo tiene que ser informado de todos aquellos trámites que iniciaron y que pretenden iniciar”, expuso.