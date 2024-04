"El agua huele mal": vecinos de la Benito Juárez desconfían por el olor

Los vecinos de al menos cinco colonias de la alcaldía Benito Juárez desconfían del agua de la llave: algunos dicen que huele a gasolina, otros más a insecticida, grasa quemada, aceite o plastilina. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México niega que esté contaminada por algún tipo de hidrocarburo.

El agua reportada tiene un ligero color amarillo, lo cual es más notable cuando se le compara con agua del garrafón. Cuando los vecinos abren la llave se percibe un ligero olor que les cuesta describir.

María de Jesús Hernández Sánchez y Leticia Nava Nájera, habitantes de la colonia Extremadura Insurgentes, coincidieron en que el problema comenzó hace dos semanas, pero inicialmente creyeron que eran casos particulares, es decir, que sólo estaba en sus casas, y no le prestaron mucha atención.

El agua del grifo luce ligeramente más opaca que la de garrafón / Foto: Alejandro Aguilar /El Sol de México

El 1 de abril, las quejas se hicieron virales, ahí confirmaron que sí había algo raro en el agua. El olor, aseguran, les provoca mareos, dolores de cabeza y, en el peor de los casos, resequedad en la piel.

En el domicilio de Leticia Nava, una pileta donde cae directamente el agua del grifo tiene una línea oscurecida que, a decir de la vecina, apareció desde que el agua sale sucia. Detalló que con el paso de los días, se formó una capa grasosa en la pileta.

“Yo percibo como un aceite quemado de combustible que le queda y no es tan fácil quitar, porque es un olor penetrante, no de gasolina, sino de un aceite o un olor de plastilina (…). En mis manos he sentido cambios que ni del frío me pasó, que es la resequedad, por más que me aplico cremas, no es suficiente”, dijo.

Sacmex informó ayer por la noche que personal especializado del Laboratorio Central de Control de Calidad del Agua inspeccionó el agua de la alcaldía, cinco pozos y un tanque de distribución.

"Los resultados permiten concluir que el agua que se suministra a través de la red, en las colonias referidas, es de buena calidad, apta para el uso y consumo humano, de acuerdo con lo establecido en la NOM-127-SSA1-2021", concluyó.

María de Jesús Hernández, otra de las vecinas de la alcaldía, expuso que el agua de los tinacos, sobre todo cuando están expuestos a altas temperaturas, tiene olor a insecticida. “Estamos buscando la manera en que la alcaldía nos pueda ayudar, porque no es solamente esta colonia, son varias”, aseveró.

El Sistema de Aguas respondió que, en los casos de tinacos, el mal olor se debe a que no tienen mantenimiento. "De la evaluación de los análisis efectuados, se desprende que el agua que se distribuye a través de la red hidráulica y hasta las tomas domiciliarias no contiene olor alguno, lo que sí ocurre en algunos casos cuando la muestra es tomada directamente de las cisternas y tinacos, lo que podría estar asociado con el tiempo de almacenamiento y la no renovación cotidiana del agua en esos depósitos".

La respuesta de Sacmex no satisfizo a los vecinos, pues afirman que el agua podría tener efectos adversos en su salud. Sacmex les informó que continuará con el muestreo en cisternas y tomas domiciliarias para fortalecer el dictamen y descartar cualquier tipo de contaminación que pueda perjudicar la salud de los habitantes de la alcaldía.

Además de la inspección del Sistema, ayer el personal de la Dirección Ejecutiva de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez también tomó muestras de algunos departamentos para enviarlas a un laboratorio externo.

Los domicilios con reporte ciudadano de agua contaminada se concentraron, hasta ayer, en las colonias Nonoalco, Nochebuena, Ciudad de los Deportes, Del Valle Norte y Del Valle Centro. La alcaldía puso a disposición el número de la Base Blindar BJ 800 050 0225 para reportar este problema.