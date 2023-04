Infancias chilangas | Sabina, "una guerrera" sin pensión de su padre

Sabina tiene siete años y su mamá afirma que "es una guerrera" y con una actitud madura. Desde hace más de cinco años no recibe la pensión alimentaria de su padre, quien la abandonó a los 12 meses de nacida.

La madre, Verónica González, afirmó que aun con la ausencia de la figura paterna, su hija es feliz y canta mientras va rumbo a su escuela. "Yo le ha hecho fuerte, guerrera e independiente".

Contó que a Sabina le gusta ir a la playa y observar la caída del sol y luego, en la noche, a la Luna.

La publicista dijo que para pagar viajes y las necesidades básicas de su hija consigue varios trabajos para solventarlos y pasar tiempo con ella.

“Busco los trabajos que sean necesarios y las maneras para darle la calidad de vida que merece. Nos gusta ir al museo, al teatro, hacer manualidades, armamos rompecabezas y sobre todo convivimos en familia”, relató a El Sol de México.

De acuerdo con Verónica, en 2017 su expareja las corrió de su casa. A partir de ese momento llevó a cabo los trámites para solicitar la pensión alimentaria, la cual, afirmó, se rehúsa a pagar.

La mamá dijo que el padre de Sabina tiene negocios de asesoría nutricional y física, es publicista, como ella, y vende productos para entrenamiento físico, pero incumple con la manutención.

De acuerdo con el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de México, de 2018 a 2022 hubo 114 registros de este tipo, 54 cuentas bancarias canceladas y cuatro registros anulados.

En 2011 se creó este mecanismo para inscribir a los deudores alimentarios morosos y responsabilizarlos a pagar la pensión de sus hijas o hijos.

Aunque no conoce a su papá, Sabina es una niña que, como cualquier otra, juega y se divierte con sus compañeros de escuela o en cada momento con su mamá, a quien ayuda con sus responsabilidades.

“Hace muchas cosas sola, ella me dice: 'mami no te preocupes yo hago mi tarea'. No tengo que estar atrás de ella, es una niña supermadura”, contó Verónica.

Evasión de pagos

La abogada, Rocío Corral Espinosa Monsiváis, explicó que la evasión de la pensión es una de las violencias más frecuentes contra mujeres, pues los deudores ponen los bienes a nombre de otras personas, no acreditan su salario o dicen que el ingreso es bajo para dar menos dinero.

“Ellas (las madres) tienen que hacer toda una batalla campal para acreditar dónde trabajan estos sujetos y comprobar cuánto es el ingreso que realmente ganan”, agregó la experta.

Verónica explicó que el padre de Sabina, incumple con la pensión —que es para comida, escuela, vestimenta y atención médica—, no conoce ni convive con su hija, pero busca la custodia compartida.

“No se pone a pensar en la educación, ropa y medicina (de la niña), pero sí quiere tenerla un mes con él y un mes conmigo. Él dice que quiere la custodia compartida o nada”, cuestionó la madre de Sabina.

Durante este tiempo Verónica cambió cuatro veces de abogados y su proceso de solicitud no avanza, por ello decidió exhibir al deudor alimentario y sumarse al movimiento de la Ley Sabina.

“Está incumpliendo y violando derechos de la infancia, los derechos de mi hija, por eso las mamás estamos levantando la voz, por nosotras y por nuestras niñas, ya nos cansamos de que no se hagan responsables, de que la sociedad los defienda y al final del día son delincuentes”, dijo la publicista.

Espinosa Monsiváis explicó que los procedimientos son largos y muchas veces las mujeres desisten debido a que la solicitud de pensión alimenticia no se reclama sola, va acompañada de la guardia y custodia, así como de la suspensión del régimen de visitas y convivencias.

La también directora General del Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón A.C. lamentó que, en muchos casos, las pensiones no son justas, ya que hay mujeres que sólo reciben 500 pesos al mes.

Consideró que las y los niños que son abandonados por padres, que no quieren cumplir con su alimentación y cuidado, no necesitan una figura paterna, pero sí que los papás cumplan con la manutención económica para que no les falte comida, calzado y salud.

Verónica manifestó que ser mamá soltera no ha sido fácil, pero Sabina la motiva a salir adelante y lo único que busca es que su padre cumpla con las necesidades de su hija.

“Soy mamá autónoma, tengo que ir a recogerla, salirme del trabajo para ir por ella a la escuela, darle de comer, hacer tarea, estudiar, darle tiempo de calidad y atención, para eso me tiene a mí, lo único que quiero es que el cumplimiento de la pensión”, relató.