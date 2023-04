Infancias chilangas | Niños luchan para que su papá pague pensión

Chuy, de 11 años quiere ser programador. Su hermano, Aldo, de 7 años, presidente de México. Ambos presenciaron cómo su padre intentó asesinar a su mamá, quien los cuida a diario y con quien desean tener un Día del Niño y la Niña feliz.

Los dos pequeños son unidos. El pasamanos fue la atracción en la cual más jugaron en un parque y si bien Aldo, quien desde hace tres días usaba el traje de Izuku Midoriya, del anime y manga, My Hero Academia, no alcanzaba los tubos horizontales, Chuy lo cargó para que lograra balancearse de un tubo a otro.

Ese apoyo también lo muestran siempre con su mamá, Ester, a quien acompañan a protestar frente a la taquería de su padre en la alcaldía Cuauhtémoc. Ellos han sostenido la manta con la impresión de billete de 200 pesos para reclamar a su papá el pago de la pensión alimentaria.

De acuerdo con la víctima, quien es periodista dedicada al marketing, desde hace nueve meses sus hijos no perciben la pensión alimentaria que el sujeto está obligado a proporcionar.

Aldo y Chuy presenciaron la agresión de su papá a su mamá | Foto: Laura Lovera/El Sol de México

"El papá no está pagando la pensión alimenticia como corresponde. Aunque tiene una sentencia definitiva por parte del juzgado, sólo daba 500 pesos semanales, hizo trampa para que le redujeran el salario y pague poco, la cuestión es que ni esa parte ha podido dar”, expresó Ester a El Sol de México.

Datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres revelan que uno de cada 10 hombres con sentencia judicial por pensión alimentaria cumple con la obligación.

La mujer contó que desde 2018 se separó del padre de sus hijos, por lo cual los educa sola y aunque recibía la pensión alimentaria, también ha cargado con los gastos de salud y educación.

A decir de Ester, los dos niños son inteligentes con gusto por el estudio y los deportes: Chuy tiene un nivel de inglés B-2 y es gamer, mientras que Aldo es bueno en matemáticas y ansía estudiar en un colegio privado para tomar clases de natación más de una vez a la semana.

"Me gustan los videojuegos viejitos y originales. Me gustaría practicar esgrima”, relató Chuy.

Aldo y Chuy reciben atención psicológica para superar la violencia que presenciaron | Foto: Laura Lovera/El Sol de México

Los hijos de Ester tienen padecimientos crónicos como asma y rinitis. Además, debido a la violencia que presenciaron por parte de su padre, reciben terapia psicológica una vez a la semana. Los gastos ascienden a los casi 15 mil pesos mensuales.

La mercadóloga aprovecha cada oportunidad laboral para conseguir el dinero y brindar la atención necesaria a sus hijos.

"Tengo tres trabajos: hago home office y si no me alcanza me ofrezco a otro proyecto. No me importa dormir una hora, tienes que rendir, hacer toda la labor de mamá", resaltó.

Informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que en México tres de cada cuatro hijas e hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia y 67.5 por ciento de las madres solteras enfrentan los gastos de ellos.

Chuy y Aldo son conscientes de las adversidades que su familia tiene y de todo lo que su mamá hace, por ello a poco más de 48 horas para la celebración del Día del Niño y la Niña, Chuy y Aldo están ansiosos por pasar tiempo con ella.

"Mi plan del día del niño sería pasarla genial con mi mamá... y que me regale uno de los juegos más esperados del año: Minecraft", dijo Chuy con una sonrisa y con la mirada puesta en Ester, quien también sonrió. Aldo sólo deseó jugar.

LEY SABINA CONGELADA

En mayo de 2022, la diputada por Morena, Ana Francis Mor, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México la iniciativa llamada Ley Sabina, para garantizar que las madres reciban pensión para sus hijos. La iniciativa nació porque la mayoría de deudores son hombres, pero también beneficia a tutores.

La impulsora de esta iniciativa, Diana luz Vázquez, lamentó que la propuesta lleve un año sin discutirse y que los avances de su aprobación sean lentos.

Resaltó que a pesar de que el pasado 23 de marzo, el Senado de la República aprobó la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, todavía falta un largo camino para su implementación.

“Desde la autonomía de este movimiento estamos por proponer un primer registro con los datos que tenemos en donde hemos recabado muchísima información de las madres que nos va a permitir hacer esta primera radiografía”, manifestó.

Señaló que el problema de los deudores alimentarios y la atención alimenticia en México es un problema de impunidad, corrupción, tráfico de influencias y desidia del Estado para atender este problema social.

Explicó que desde el movimiento de la Ley Sabina se está trata el tema de manera frontal, pues la sociedad solapa a los deudores alimentarios, mientras que a las madres las romantiza haciéndolas trabajar dobles y triples jornadas por "amor a los hijos".

En el caso de Ester, la activista consideró que es un tema burocrático y la obligan a iniciar otro juicio para cobrar una garantía que el señor deja por incumplimiento.

“Entonces esto es una burla, la ley es una burla a las mujeres y tenemos que ir cambiando la legislación, por ello estamos haciendo una serie de propuestas que para seguir generando un piso parejo en torno a las cargas económicas entre hombres y mujeres”, explicó Diana Vázquez.

Resaltó que impulsará 40 reformas desde la Cámara de Diputados que buscan “cerrar las puertas a estos delincuentes, restringirles los derechos civiles, pero sobre todo aminorar los procesos jurídicos en materia judicial para que estos candados que existen en situaciones como las de Ester sean más fáciles y garanticen el acceso a la alimentación, a la salud y a la recreación de las infancias”.