Detienen a hombre acusado de presunto abuso sexual en Metro Balderas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre relacionado con un presunto abuso sexual en la estación Balderas, de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Al realizar acciones de la Estrategia de Proximidad por Cuadrantes, los oficiales, adscritos al Cuadrante del sector CH de la Policía Bancaria e Industrial, aprehendieron a dicho sujeto de 27 años de edad, en referida estación, ubicada en el cruce de la Avenida Chapultepec y Tolsa, colonia Centro.

CDMX ¡Que no te castiguen! Metro emite por primera vez justificante de retraso

De acuerdo con una nota informativa, el hecho tuvo lugar después de que una mujer de 42 años les indicó a los uniformados que al viajar a bordo del convoy, el hombre le realizó tocamientos en los glúteos, por lo que quiso proceder legalmente.

A petición de parte, los policías trasladaron al implicado a la Fiscalía de Delitos Sexuales FDS-1, donde responderá por el cargo que se le imputa.

Exigen alerta de género tras intento de secuestros

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Justicia Pro Persona reiteraron su exigencia de que se decrete la Alerta de Violencia de Género en la capital.

En entrevista con El Sol de México, la coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada, alertó que “la Ciudad de México no puede permitir esto (secuestros de mujeres), que no tengamos seguridad, que no podamos salir libres sin sentir que podemos ser privadas de la libertad”.

"Ya no puedo irme sola", así es el miedo de viajar en el Metro

Miedo de caminar solas, un cierto delirio de persecución, cambio de rutinas o rutas de traslado, modificación en hábitos como no usar audífonos o no mirar tanto el celular, son aspectos que, por muy sencillos que parezcan, retratan el peligro al que se enfrentan las mujeres cada día en la Ciudad de México.

Zúe y Diana vivieron por separado la misma experiencia: un intento de secuestro afuera de una estación del Metro (Coyoacán y Mixcoac, respectivamente). El modus operandi fue casi el mismo (fueron abordadas y se les intentó subir a un carro). La diferencia fue que un caso ocurrió en la noche y otro en el día.

Lee la historia completa AQUÍ