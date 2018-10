Familiares piden justicia a la CIDH por tragedia en el Colegio Rébsamen

En su peregrinar en busca de justicia, padres de familia de los menores que perdieron la vida al derrumbarse parte de las instalaciones del Colegio Rébsamen durante el temblor del 19 de septiembre del año pasado, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una queja efecto de que se sanciones a quien o quienes resulten responsables de la tragedia, entre ellos la directora y dueña del plantel, Mónica García Villegas, y la tragedia no quede impune.

Los padres de los infantes quienes ahora se hacen llamar “ángeles contra la impunidad” rechazaron haberse reunido con la jefa de gobierno electa, Claudia Sheimbaum y se deslindaron por completo de la Fundación Barra de Abogados, representante de otro grupo de padres de familia, quienes sólo busca una indemnización para los deudos de las víctimas del derrumbe y no sanciones para los culpables de las muertes.

Foto: Archivo

“Habremos de recurrir a todas las instancias internacionales de justicia y derechos humanos para que nadie, absolutamente nadie, trátese de ex funcionarios y/o particulares, eluda su responsabilidad y la muerte de 19 pequeños estudiantes no quede impune. Hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de ayuda y estamos cierto que la recibiremos”, puntualizan padres de familia, miembros de la Fundación Ángeles contra la Impunidad.

Asimismo, Enrique Fuentes Ladrón de Guevara, uno de los asesores jurídicos de los padres de varios de los pequeños fallecidos en los trágicos hechos, sentenció que no sólo han recurrido a la CIDH, sino que lo harán ante otras instancias a efecto de que se haga justicia a los deudos de los pequeños fallecidos. “No señalamos culpables por que no somos jueces, pero de que los hay, entre ellos ex funcionarios de diversas instancias gubernamentales y civiles los hay. Estamos ciertos que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México habrá de cumplir con su misión y proceder contra quienes tengan algún grado de responsabilidad”.

En el colegio Rébsamen murieron 19 niños | Foto: Archivo / Foto: Ernesto Muñoz

En la oportunidad, los “ángeles contra la impunidad” rechazaron haberse reunido con la ex jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheimbaum y se deslindaron por completo de la Fundación Barra de Abogados, representante de otro grupo de padres de familia, ya que la misma sólo busca una indemnización para los deudos de las víctimas del derrumbe y no sanciones para los culpables de las muertes, las que se debieron a diversas irregularidades, independientemente del temblor del 19 de septiembre del año pasado.

Asimismo, tanto padres como familiares de parte de los niños fallecidos criticaron severamente las manifestaciones hechas por la dueña y directora del Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, respecto de que es inocente y objeto de una persecución. “Lo que en verdad no tiene la señorita Mónica es vergüenza. No tiene cara para desde la clandestinidad decir que es víctima que es inocente, cuando todo mundo sabe que actuó de manera irresponsable al hacer ilegalmente modificaciones al inmueble y las autoridades se lo permitieron”.

Foto: Archivo / Foto: Daniel Galeana

Insistieron en que no buscan, ni lo harán, venganzas o algo parecido, sino simplemente se haga justicia en el caso. “Tampoco buscamos dinero por la muerte de nuestros pequeños. El dinero no es nada frente a la irreparable pérdida de nuestros pequeños hijos. Quienes quieran aceptar dinero por concepto de indemnización que lo hagan, están en su derecho, pero nosotros lo que queremos es justicia y más justicia. Vivimos en un estado de derecho y hay que hacerlo valer”.