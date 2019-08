Llama PGJ a declarar a 10 policías por violación de una menor

Como parte de la investigación de la violación de una menor de edad registrada en Azcapotzalco, el pasado fin de semana, la Procuraduría capitalina citó a 10 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En entrevista posterior a la entrega de patrullas nuevas en Coyoacán, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta detalló que la decena de uniformados está concentrada en cuarteles de la corporación, pero solo cuatro de ellos, dijo, son los que presuntamente estarían implicados y el resto son quienes atendieron el llamado de auxilio de la familia de la joven de 17 años.

El mando policiaco comentó que los elementos no están haciendo labores de policía preventiva y que no han sido suspendidos debido a que no hay una imputación directa.

“Hay elementos que presentaron como testigos por su participación en el apoyo a la llamada de emergencia, otros que están siendo como probables imputados, hay que recordar que no hay una imputación directa, pero de acuerdo a la información que nosotros aportamos sobre elementos que por georeferencia tenemos localizados por la zona son los que están siendo presentados, entonces todos los elementos de cualquier manera están concentrados y no están en funciones normales”, mencionó.

Orta Martínez descartó que haya un aumento de violaciones por parte de policías, pero dijo que se realiza una investigación especial para descartar un patrón o alguna situación en particular.

"Yo no diría que hay un aumento, simplemente se juntaron dos sucesos relevantes que hay que concluir las investigaciones", dijo.

Sobre este mismo tema, la procuradora capitalina Ernestina Godoy indicó que se encuentran prácticamente en el cierre de esta indagatoria y aún en espera de que la joven agredida pueda continuar con las diligencias.

La abogada de la Cuidad recordó que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dará acompañamiento en este proceso a la menor y su familia.

“Estamos prácticamente agotando todas nuestras investigaciones y esperando a que esta chica y su mamá, pueda continuar. De todas maneras, como les dije estamos pidiendo a la Comisión de Derechos Humanos, de hecho ellos ya me pidieron información, entonces van a tratar de darle acompañamiento también”, comentó.

Como se recordará, la madrugada de pasado 3 de agosto la familia de la menor y la propia joven reportaron, a través de una llamada al 911, la agresión sexual por parte de policías preventivos en calles de la colonia San Sebastián, en Azcapotzalco.