Peritos de Fiscalía de Morelos deben ser investigados por caso Ariadna: Sheinbaum

Los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos deben ser investigados al igual que el Fiscal, Uriel Carmona por el feminicidio de Ariadna, aseguró la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

La Fiscalía General de la República determinó que la joven falleció como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, trauma torácico y trauma múltiple.

En conferencia de prensa, la mandataria dijo que lo que es más que evidente es el encubrimiento de un feminicidio.

“Si esto se hace, así estoy segura que la Fiscalía General de la República lo va a hacer así porque actuaron con mucho apego a derecho y con base en la investigación, se sienta un precedente muy importante, se va a sentar un precedente muy importante de cero impunidad en feminicidios un precedente en donde ningún otro fiscal o fiscalía encubran agresores contra las mujeres que llevan un feminicidio”.

Sheinbaum dijo que lo anterior significa un llamado a todas las fiscalías para que cualquier feminicidio se investigue, que no se culpe a una mujer de su propia muerte cuando ésta ha sido violenta y que se haga justicia.

“Representaría en los casos de feminicidio, apego al apoyo a las víctimas, a la verdad y a la justicia, por el momento se da la razón a la Fiscalía General de justicia de la Ciudad de México de que no mentimos, que no tenemos ningún otro objetivo que llegar a la verdad y a la justicia en el caso de una joven que murió violentamente o que fue asesinada violentamente por el hecho de ser mujer”.

Y reiteró que se estaría dando un gran paso en la justicia de nuestro país y que no se encubra, que no se minimice y que no se oculte, que no se encubra un caso de feminicidio y que las fiscalías del país frente a una muerte violenta contra una mujer, por el solo hecho de ser mujer, pues se convierta en una investigación clara y apegada a la verdad.

De igual forma, la jefa de gobierno comentó que con base en las investigaciones todo parece indicar Rautel y Vanesa son los autores intelectuales y materiales del caso.

“Hasta ahora, todo parece indicar que son ellos dos, no solamente materiales sino también intelectuales pero siguen las investigaciones”.

También dijo que la Fiscalía General de la República sigue investigado por el caso de desaparición forzada y por otros casos y “creo que es importante que se investigue porqué hubo en encubrimiento”.

