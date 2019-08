Podrían quedar libres policías de CDMX acusados de violar a menor

Podrían quedar libres cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que presuntamente participaron en la violación de una joven en la alcaldía de Azcapotzalco, así lo informó la procuradora capitalina, Ernestina Godoy Ramos.

Lo anterior debido a que la víctima no se ha presentado a identificar a sus posibles atacantes, reveló la abogada de la Cuidad al término de la reunión de Seguridad y Procuración de Justicia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

"Seguramente si no hay una imputación directa y no tenemos la posibilidad de integrar la carpeta con lo que tenemos pues van a tener que irse y regresar a su trabajo. No vamos a fabricar culpables si no podemos integrar la carpeta y no hay un imputación, no hay razón para que los separen de su cargo”, dijo Ernestina Godoy.

Al comentarle a la funcionaria que existe un delito aunque la víctima no haya reconocido a los culpables, Ernestina Godoy respondió:

“Sí por eso estamos viendo qué es lo que tenemos nosotros en la Carpeta de Investigación para hacer la imputación a partir de la declaración que ella hizo”.

También se le cuestionó si la familia y ella está enterada de que los policías podrían ser exonerados, a lo cual la funcionaria afirmó que sí lo saben.

Ernestina Godoy comentó que ya muestran fotografías de varios policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que pudieran haber participado en la violación para ver si la joven los identifica.

"Todavía no están imputados, esa es una de las cosas que estamos haciendo, hacemos todo lo posible para que la mamá y la chica, sobre todo la chica, vean algunas fotografías y pueda hacerse la imputación, estamos en eso”.

También aseguró que respetarán los tiempos que la familia y la joven les pidan para que ella puede estar segura de a quién señala como los responsables de su violación.

"De todas maneras estamos revisando las imágenes que tenemos, además nos está dando información Seguridad Ciudadana sobre quiénes estaban en esa zona, seguimos armando la investigación”.

Datos asentados en la Carpeta de investigación indican que la joven, de 17 años, regresó de una fiesta con su amigos cerca de la 1:30 horas del sábado pasado.

Dos de sus amigos la acercaron a su casa en un taxi y la dejaron casi a dos cuadras de distancia, en la calle Nopaltitla, en la Colonia San Sebastián, en la alcaldía Azcapotzalco.

Pero cuando caminaba hacia su domicilio los elementos la interceptaron a bordo de una patrulla del sector Cuitláhuac a la que presuntamente la obligaron a subir para violarla y después dejarla en la calle.