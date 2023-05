L12: el Metro abrirá tramo de Atlalilco a Periférico a finales de junio

Será a finales de junio cuando se abra otro tramo de la Línea 12 del Metro, de la estación Atlalilco a la estación Periférico, anunció la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Explicó que para la apertura total de la llamada Línea Dorada aún no hay fecha precisa, aunque se estima que sea durante el segundo semestre del año.

Te recomendamos: ¿Qué está pasando en la L9 del Metro y por qué el sindicato pide cerrar la estación Pantitlán?

“Nuestro objetivo es que a finales del mes de junio se abra el tramo que llega hasta Periférico, se está haciendo todo para que esto sea así, vamos a estar informando cada semana cuál es el avance, ese es el objetivo. Y la siguiente parte, que ya tiene un procedimiento no tan complejo, porque los tramos no son tan altos, estará este año; todavía no podemos dar fecha exacta, pero esperamos que sea a principios o mediados del segundo semestre de este año”, expuso.

Metrópoli Tragedia en la L12 del Metro: Sin justicia a dos años del accidente

No hay nada que ocultar: Sheinbaum

A dos años del colapso de una trabe en la Línea 12 del Metro en el que fallecieron 26 personas, Sheinbaum Pardo dijo que sigue en curso el proceso legal en la Fiscalía General de Justicia, además de que 117 núcleos familiares de víctimas ya aceptaron la reparación integral del daño, mientras que 12 siguen pendientes, a quienes les expresó su solidaridad y la apertura del gobierno para escucharlos.

“Son 117 núcleos familiares que han recibido, optado por esta reparación integral del daño, por esta justicia reparatoria; y, solamente son 12 que quedan todavía por concretarse, que están trabajando con sus abogados y que siempre van a tener nuestro respeto”, comentó.

Sobre este tema, Ernesto Alvarado Ruiz, Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, detalló que en esos casos falta que determinen si suscriben los acuerdos reparatorios “pero se les ha apoyado a ese núcleo de personas igual que al resto de los núcleos familiares afectados, por ejemplo por parte del Fondo de Víctimas se le ha apoyado con 460 mil pesos de apoyos de emergencia y también se les ha apoyado por parte del Seguro del Metro con 3 millones 105 mil pesos, han recibido el apoyo y se les dio asesoría legal par que tomen las determinaciones que mejor consideren”.

▶ La #JefaDeGobierno aseguró que la rehabilitación y reforzamiento de la Línea 12 del @MetroCDMX se realiza con un equipo especializado conformado por la @uanl y laboratorios permanentes para garantizar una línea más segura. pic.twitter.com/rXyPQSe4wJ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 3, 2023

Ante la crítica de diputados locales de oposición, quienes consideran hay impunidad en el caso de la L12, Sheinbaum Pardo respondió que se atendieron a las víctimas, no se escondieron y que no hay nada que ocultar.

“En lo que tiene que ver con la reparación de la línea, fue reparado el tramo subterráneo donde también se encontraron algunos problemas, que ya está funcionando; y en el caso del tramo elevado, el día lunes dio una conferencia el secretario de Obras, que viene con nosotros por si ustedes todavía tienen alguna duda, llevamos más o menos el 30 por ciento de reparación, cada tramo, que son 260 claros entre columna y columna, tiene su propia característica, su propio proyecto ejecutivo, son una serie de piezas que se van hilvanando, soldando para poder tener una estructura segura, la Línea 12”.

Foto: David Deolarte Foto: José Melton Foto: José Melton Foto: David Deolarte Foto: David Deolarte Foto: David Deolarte Foto: David Deolarte Foto: David Deolarte Foto: David Deolarte

En conferencia de prensa dijo que lo más importante es que la Línea 12 sea una línea segura.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Participaron los mejores ingenieros estructuristas en el proceso del proyecto ejecutivo o los proyectos ejecutivos, y hay un seguimiento especializado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de un Corresponsable de Seguridad Estructural y de laboratorios permanentes que están revisando las soldaduras", concluyó

Publicada originalmente en La Prensa