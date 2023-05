Línea 12 del Metro: víctimas denuncian engaños en acuerdos reparatorios por desplome

En el segundo aniversario de la tragedia ocurrida en la Línea 12 del Metro, a las 14 víctimas del derrumbe deque no aceptaron aún un acuerdo reparatorio, se les sumaron tres más, ya que acusaron al gobierno capitalino de engañarlas con apoyos ficticios.

Durante una conferencia de prensa, Teófilo Benítez, asesor legal de los afectados informó que entre las personas que ahora representa hay niña de 13 años de edad a cuya madre funcionarios le dijeron “usted no se preocupe, no se aparezca, no pasa nada, mire, aquí le traemos su dinero, pero firme aquí, pero solo le aclaramos que eso sería todo lo que le daremos para que sane su hija”.

Puedes leer también: FGJCDMX tiene pendiente la firma de 12 acuerdos reparatorios con víctimas de la Línea 12

Frente al sitio donde colapsó esa línea, el abogado continuó el relato de este asunto ocultado por las autoridades, afirmó que la situación de la víctima empeoró, pues su lesión era un traumatismo craneoencefálico y ante ello la señora acudió a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero el expediente de la niña no aparece y ahí estaban los resultados de los análisis que diagnosticaron dicha lesión.

Otro ejemplo que dio a conocer es del señor David, a quien le diagnosticaron solamente dos costillas rotas, aunque sus dolencias eran mayores, por lo que acudió al despacho del abogado y solicitó nuevos análisis. Resultó que la víctima tenía cinco costillas rotas, pero firmó anteriormente el acuerdo reparatorio.

Las víctimas acudieron con su abogado. Foto: Romina Solis | El Sol de México

“Hoy estamos emprendiendo demandas donde solicitamos la nulidad de esos acuerdos reparatorios que fueron llevados de manera engañosa y en favor de la constructora Cicsa y/o Grupo Carso”, advirtió el abogado.

El martes la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que tenía pendiente la firma 12 convenios de ese tipo, pero ayer asistieron a la conferencia de prensa algunas de las 14 víctimas representadas por el jurista.

Piden destituir a la fiscal Ernestina Godoy

El asesor legal planteó la posibilidad de que solicitarán la revocación de mandato de Ernestina Godoy como fiscal general de Justicia local, por lo que quienes no están de acuerdo con las indemnizaciones, reprocharon a la funcionaria que mienta sistemáticamente al afirmar que prioriza la atención a las víctimas. Una prueba de ello es que abandonó a su suerte a la señora Marisol Tapia y le retiró el apoyo institucional como víctima del delito.

Metrópoli ¿Qué está pasando en la L9 del Metro y por qué el sindicato pide cerrar la estación Pantitlán?

Además, consideraron que el Ministerio Público está lejos de ser un representante social en este caso porque no representa en nada los intereses de los afectados por el colapso de la Línea 12 del Metro, que siguen sin firmar los convenios reparatorios impulsados por la fiscalía general de Justicia local.

Al exigir que la investigación sobre el colapso llegue hasta Florencia Serranía, exdirectora del Sistema de Transporte Colectivo, anunciaron la formación de la Asociación de Víctimas de la Ciudad de México, a fin de tener más fuerza.

Los actos recordatorios por los dos años de la tragedia iniciaron con una misa oficiada por el padre Alfredo Fabián Galindo, párroco del poblado de Santa Catarina en Tulyehualco, alcaldía Xochimilco, quien a lo lejos bendijo con agua las obras de reconstrucción del tramo colapsado.

Se ofreció una misa en el lugar donde ocurrió el desplome. Foto: Romina Solis | El Sol de México

Una mesa sencilla con un mantel blanco, imágenes religiosas y un retrato del niño Brandon fue el altar en el que el religioso leyó un Evangelio de San Juan y manifestó su deseo de que hechos como los registrados el 3 de mayo de 2021 no vuelvan a ocurrir.

Finalmente, ejidatarios de San Francisco Tlaltenco llevaron a cabo casi simultáneamente una manifestación para exigir una reunión con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a fin de que les paguen sus tierras que les expropiaron para construir la terminal de la Línea 12 y los talleres de la misma.