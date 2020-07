Ofrecen 400 mil pesos para dar con asesinos de la bebé de Aragón

La Fiscalía del Estado de México y el activista Bryan Lebarón Johns ofrecen recompensas que suman 400 mil pesos a quien brinde información o que ayude a identificar a la pequeña bebé de Aragón, sus familiares o asesinos.

Este viernes la fiscalía mexiquense emitió la recompensa de hasta 300 mil pesos; ayer el activista por los derechos humanos, Bryan Lebarón Johns ofreció 100 mil pesos para acelerar la justicia para la pequeña bebé encontrada sin vida en la colonia Valle de Aragón, con signos de haber sido violada.

Lebaron Johns señaló a El Sol de Toluca que han pasado varias horas desde que encontraron a "La beba de Aragón" y por el momento no hay ningún responsable ni detenidos.

Ofrece @FiscaliaEdomex recompensa. Es importante mencionar que dicha recompensa es Institucional. Independiente de la ofrecida por @BClebaron. Juntos le haremos justicia. #BebaDeAragón @mijisoficial @julioastillero @TapiaFernanda pic.twitter.com/d6WOHAEkj0 — FridaGuerrera #NiUnaMás (@Fridaguerrera) July 3, 2020 Ofrezco $100,000 pesos a quién de información que ayude a identificar a #LaBebaDeAragon y/o a sus agresores.



Ayúdame a compartir hasta dar con los responsables. pic.twitter.com/8nPjRGQEzj — Bryan LeBaron (@BClebaron) July 2, 2020

Cabe recordar que hace unos días fue reportado el hallazgo de la menor de entre un año y medio dentro de una maleta que fue abandonada en la vía pública en la colonia Valle de Aragón.

“Desgraciadamente las autoridades no tienen la información, vivimos en un país donde contamos con el 98 por ciento de la impunidad, nuestro sistema judicial es un fracaso, no podemos contar con las autoridades, estos casos desgraciadamente caen sobre la sociedad y básicamente en esa lucha para exigir justicia o tomar la responsabilidad nosotros mismos, no vamos a tener justicia ya fue rebasado el gobierno”, aseguró.

El colectivo "Siguiendo Tu Huella" dio a conocer un retrato hablado de la menor quien hasta el momento presuntamente permanece en calidad de desconocida, con el objetivo de ubicar a sus familiares.

El retrato de la menor se suma al de Lupita, “Calcetitas Rojas”, y de Félix, el “Niño de suéter rojo”, de Calimaya; quienes finalmente pudieron ser identificados gracias a la difusión de sus rostros.

Bryan Carlos es parte la familia LeBaron, quienes sufrieron un presunto atentado el año 2019 donde fallecieron al menos nueve integrantes de esa familia en el estado de Sonora. Dijo que el objetivo es seguir difundiendo el mensaje hasta dar con la información y su identidad de la menor.

Anunció que este próximo sábado 4 de julio se reunirá con el colectivo en el municipio de Nezahualcóyotl, para repartir volantes y colocar cartelones con el retrato hablado de la menor para dar con su identidad y con los responsables de este presunto crimen.

Con información de El Sol de Toluca





