Sacmex proyecta abasto directo de agua al AICM para evitar uso de pipas

El Gobierno capitalino trabaja en un proyecto con el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM), para que este último reciba agua de manera directa y no tenga que hacerlo mediante pipas, como lo hace actualmente, señaló la mandataria local, Claudia Sheinbaum Pardo.

A partir de enero del 2023, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México le vende agua al AICM a través de vales que canjean en las tomas de cuello de garza. El Sol de México informó en su edición del 24 de abril que este año incrementó el número de vales vendidos por el Sacmex y, de acuerdo con la Dirección General de Servicios a Usuarios del organismo, esto se debe a los vales comprados por el centro aeroportuario.

Además, en el último contrato del AICM para la compra de agua en pipas, con vigencia al 31 de diciembre de 2022, el aeropuerto señaló que el suministro irregular de agua potable por parte del Sacmex en las cisternas de la terminal 1 ha originado la necesidad de suministrarla mediante acarreo.

"El pozo Vista Alegre, desde su concepción, no satisface completamente la demanda de agua que se presenta en la terminal 2 del aeropuerto”, justificó el AICM.

Cuestionada al respecto, la jefa de Gobierno de la ciudad expuso que el objetivo de que el aeropuerto tenga agua directa evitará que se le quite el agua a otra zona que requiera de las pipas.

“Estamos en un proyecto con ellos para que ya no tengan que tener agua de pipa, sino que tenga agua de manera directa. Son varias opciones que tenemos, la idea es que en la sequía no le quite agua a alguna zona de la ciudad para dársela al aeropuerto, sino es un programa integral, inclusive, en la posibilidad de que sea agua tratada y agua potable. Mientras tanto, se les está dando, se les está apoyando con pipas que tienen que comprar”, respondió a pregunta de este diario.

SIN ESCONDITES

La información del contrato SACMEXDGAP-LP-063-2022, para trabajos de obra civil y equipamiento en pozos de agua potable en diversas alcaldías, no debería ser resguardada por tratarse de una obra pública, así lo consideró la jefa de Gobierno local.

Esta casa editorial publicó en su edición del 23 de abril que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México reservó por un año la información sobre los trabajos de obra civil y equipamiento en pozos de agua potable, para evitar que sus instalaciones sean objeto de actos de sabotaje.

La decisión del organismo implica que 14 anexos técnicos del proyecto serán dados a conocer hasta que sea terminado. El Sacmex también reservó la ubicación de los pozos e información sobre los avances de la obra que debe terminarse el primer semestre de este año.

Cuestionada al respecto, la mandataria capitalina opinó que la información no debería reservarse.

“Pues está muy mal, no deberían haberlo resguardado, vamos a ver por qué lo resguardaron, pero tiene que haber transparencia. No tenía conocimiento y vamos a pedirles que informen adecuadamente, como debe de ser.

"No sé por qué lo mencionaron así, pero todas las obras públicas tienen que ser transparentes, todas", aseguró.