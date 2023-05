Sheinbaum pide a corcholatas esperar encuesta de Morena para definir candidato presidencial

Después de la propuesta del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard para que Morena establezca claramente el proceso para definir a su candidato presidencial, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum se pronunció por esperar los tiempos.

La mandataria local les pidió a las corcholatas tener paciencia, esperar la convocatoria del partido y con ello la definición a través de la encuesta, pues consideró que es correcto que en este momento Morena esté enfocado en los procesos electorales para las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México.

Te podría interesar: Línea 12 del Metro: víctimas denuncian engaños en acuerdos reparatorios por desplome

“Hay que esperar a la encuesta y a lo que establezca el partido, hoy afortunadamente el partido está atento a dos acciones o dos actividades muy importantes que están ocurriendo en este momento en el país, que es la elección del Estado de México y la elección de Coahuila. Qué bueno que estén dedicados a ello, es lo que les corresponde, entonces hay que esperar que pasen las elecciones y que convoque el partido, no hay que tener ansias, hay que esperar los tiempos”, declaró.

Metrópoli ¿Qué está pasando en la L9 del Metro y por qué el sindicato pide cerrar la estación Pantitlán?

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina también puntualizó que pese a su encargo hay condiciones similares para que las corcholatas visiten entidades de la República, incluso más favorables para quienes son titulares de alguna Secretaría.

“A mi me invitan a ir a los estados, procuro ir a veces el domingo nada más, a veces voy al sábado, pero obviamente no puedo estar viajando entre semana, yo tengo una responsabilidad en la ciudad y tengo que estar viendo cómo van los proyectos, todo, para ver si puedo salir. Pienso que para mis compañeros es más fácil entre semana por ser secretarios de Estado visitar entidades de la República, no por ello digo que hay condiciones distintas”, indicó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por último dijo que será la encuesta el instrumento que defina al candidato presidencial de Morena, tal y como lo establecen los estatutos del partido, los cuales deben ser respetados por los afiliados.

Publicada originalmente en La Prensa