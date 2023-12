Tarjeta de Movilidad Integrada: ¿cómo recargarla desde tu celular?

Cuántas veces no te ha pasado que llegas al Metro y no tienes efectivo para recargar tu Tarjeta de Movilidad Integrada, situación que te orilla a tener que pedir que alguien más que te haga el favor de que te pase o de buscar la forma de cómo ingresar, lo cual te hace perder tiempo. Pues no te preocupes, porque puedes recargar tu tarjeta de movilidad desde tu celular.

Lo primero que debes de saber, es que tu celular debe de contar con tecnología NFC para este movimiento, cabe mencionar que la gran mayoría de los celulares ya cuentan con dicha tecnología. En caso de no saber si tu teléfono cuenta con ella, lo puedes verificar en las especificaciones técnicas de tu celular.

El primer paso es descargar la aplicación de Mercado Pago, al ingresar debe dirigirse a la opción "Recargar transporte", posteriormente, debe acercar su tarjeta de movilidad a la parte trasera de su celular. Al leerla, debe seleccionar en continuar.

Finalmente, sólo debe escoger el monto de su recarga, el cual puede ser desde los $15 pesos. Recuerde que para que puedas pagar dicha recarga debes ingresar, una tarjeta de debito o una de crédito. Al ser procesado el pago, debes acercar de nuevo la tarjeta de movilidad a la parte trasera del celular para que dicho movimiento sea acreditado.

En caso de no contar con tecnología NFC

En caso de que su celular no cuente con tecnología NFC, puede acercarse a abarroterías, tintorería, farmacia o establecimiento que cuente con una o terminal de Mercado Pago.

Para consultarlo, puede hacerlo en el sitio web de la SEMOVI, en dicha página debe dirigirse a Movilidad integrada, enseguida debes ir a Visor MI, donde se desplegará un mapa con la ubicación de establecimientos a los que puede acceder para recargar su tarjeta de movilidad integrada.

