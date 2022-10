Mototaxistas golpean a conductor y le destrozan el auto en Chicoloapan, Edomex

Mototaxistas del municipio de Chicoloapan, en el Estado de México, golpearon a un joven conductor de un automóvil luego de participar en un accidente vial sobre la carretera federal México-Texcoco, no hay personas detenidas a pesar de que policías atestiguaron lo ocurrido.

El incidente se registró minutos antes de mediodía de este martes, cuando el conductor agredido circulaba por la carretera referida y al llegar a la altura de la parada Piedras Negras impactó a una de estas unidades, las cuales no están permitidas en Edomex.

Tras el choque, el mototaxista presuntamente le reclamó al joven conductor, quien no negó lo sucedido; sin embargo, fue golpeado por el sujeto y varios de sus compañeros.

Faros, vidrios laterales, delanteros y medallón fueron destruidos completamente por los mototaxistas, mientras que el joven identificado como Marco Antonio, sufrió golpes en la cabeza y rostro.

"Venía circulando por Piedras Negras, venía atrás de un camión y se metió un mototaxista; le alcance a pegar un poco, el mototaxista se enojó tanto que empezó a patear el carro y rompió el retrovisor" explicó el joven.

Señaló que tras lo ocurrido llegó un policía municipal; sin embargo, no hizo nada al respecto y le comentó que se fuera del lugar para que no fuera golpeado.

"Llegó un policía, y le dije que viera lo que pasaba, y le hablaba a mí seguro, que hiciera algo simplemente me dijo que me fuera que no hiciera nada por qué me iban a pegar y efectivamente pasó eso, yo ya me iba retirando y los mototaxista me alcanzaron, lo que hice fue aventarles el carro y me seguí derecho"

"Ya que salí a la carretera, ya no podía avanzar más por qué había tráfico y los mototaxistas me alcanzaron y empezaron a golpear el carro por detrás, delante con martillos, piedras, me bajaron del coche y me golpearon entre cuatro o cinco y me dejaron todo golpeado y nadie hizo nada, nadie se acercó", explicó.

Mototaxistas golpearon a un chavo en avenida Juárez, en san Vicente @GChicoloapan le rompieron los vidrios del vehículo. Y Ninguna autoridad ni nadie de las personas se acercó a defenderlo nadie intervino. Abusivos y Montoneros. @alertasurbanas @TapiaFernanda @252COMS @87punto3 pic.twitter.com/qC7reYuMUF — Omar Patiño (@OMAR_PATINO) October 4, 2022

Tras lo ocurrido el joven llamó a su papá quien arribó al sitio y dijo que procederán legalmente contra los agresores de su hijo.

"Lo que más duele es el maltrato de mi hijo, y quizá la inacción de las autoridades y es su deber vigilar la seguridad pública y mediar en estos casos cuando hay un daño a un tercero, voy ir a denunciar a daños en propiedad ajena y lesiones esto no debe de pasar, estos son una banda que trabajan con toda impunidad", explicó el señor Abel padre del joven.

Luego de que se divulgó el vídeo en el que se muestra la agresión llegaron policías municipales de esta localidad, quienes le recomendaron a los afectados acudir a levantar la denuncia correspondiente.

Hasta el momento no hay ninguna persona detenida a pesar de que policías municipales de Chicoloapan fueron testigos de lo ocurrido.

Cabe resaltar que este tipo de mototaxistas trabajan en total impunidad, sin permiso y sin que el gobierno municipal encabezado por la presidenta Nancy Gómez, haga nada al respecto.

Se pidió información al área de comunicación social sobre este hecho y no se tuvo respuesta alguna.

