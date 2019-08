Dejar crecer grupos delincuenciales frena economía y ahuyenta inversiones

Un llamado desde el congreso mexiquense a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a atender con toda la fuerza del estado la ola de violencia y extorsiones contra transportistas que va en aumento en la entidad, tras los ataques registrados en Tecámac

Indicó el diputado Gabriel Gutiérrez Cureño “Es un tema muy grave y me parece que el Congreso del Estado no puede mantenerse ajeno a situaciones que le afectan tanto a la población y a los sectores productivos del estado, no podemos permanecer impávidos inmóviles o quedarnos callados ante esos temas tan graves”, advirtió el legislador de Ecatepec.

Valle de México Conductores de Tecámac y Zumpango, desamparados ante extorsiones

Recordó que el tema de las extorsiones no es nuevo, pues desde hace varios meses los choferes han denunciado que son extorsionados, sin embargo considera que la Fiscalía no ha hecho lo suficiente por desmantelar las bandas delictivas, y se ha permitido que escale este delito.

“Representa frenar la economía, ahuyentar inversiones, afecta económicamente a muchos sectores de la población y además el riesgo es que vaya aumentando y que siga afectando a otros sectores de la población”.

El legislador dijo que el fenómeno se ha dejado crecer, pues la Fiscalía quedó rebasada ante este conflicto que representa ya un problema de seguridad nacional, como lo han advertido empresarios mexiquenses.

Confió en que con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana, y el lunes en reunión de seguridad en Valle de Bravo, haya avances para poner en marcha nuevas estrategias que permitan frenar la escalada de violencia en territorio mexiquense.