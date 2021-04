Secretaría de Salud del Edomex desmiente rumores sobre presunta vacuna falsa en Huixquilucan

La Secretaría de Salud del Estado de México afirmó que es falso que no se haya vacunado a una mujer en un centro de vacunación de Huixquilucan luego de un video donde denuncian un nuevo caso de "vacuna de aire".

"La Secretaría de Salud del Estado de México informa que, respecto a un video que circula en redes sociales, en el que supuestamente una enfermera aplica “una dosis vacía” en un módulo de vacunación en el municipio de Huixquilucan, es falso que no se haya introducido el biológico", indicó la autoridad sanitaria en un comunicado.

Por la mañana de este lunes se volvió viral el video de la inmunización en el módulo temporal de la Universidad Anáhuac Campus Norte donde una adulto mayor es vacunada desde un vehículo.

Video. A través de redes sociales denuncian a enfermera del sistema de salud estatal por simular la aplicación de la vacuna anti COVID-19 a una mujer de la tercera edad en Huixquilucan. Más información en https://t.co/T1f9sNePDC pic.twitter.com/5clVWUgLaA — Hoy Estado de México (@HoyEstado) April 5, 2021

La trabajadora se acerca al hombro de la mujer y en menos de 10 segundos le aplica la dosis. Por la velocidad de la aplicación, personas en Twitter denunciaron que se trataba de un nuevo caso de vacuna falsa.

Sobre esta polémica, la Secretaría de Salud del Estado de México rechazó las acusaciones pues llevó a cabo una revisión sobre el material de video y concluyó que la trabajadora de salud sí presiona el émbolo inmunizando de manera efectiva a la mujer.

“La Secretaría de Salud refiere que debido a lo rápido de la acción no se percibe claramente cuando la enfermera presiona el émbolo de la jeringa, sin embargo, después de revisar de manera puntual el video se visualiza que sí presiona el émbolo inmunizando de manera efectiva a la mujer”.

#NoticiasDelDía Respecto al vídeo que circula en redes sociales, en el que supuestamente una enfermera aplica “una dosis vacía” en un módulo de vacunación, es falso que no se haya introducido el biológico.

Más información: https://t.co/TWAjPQ0fQV#PrevenirEsSalud https://t.co/YMdXxrX7FO — Secretaría de Salud del Estado de México (@SaludEdomex) April 5, 2021

Mundo Si no fuera por la vacuna la estaría pasando muy mal: Alberto Fernández

Polémica por presuntas "vacunas de aire"

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador insinuó que el video viral de una presunta inmunización falsa en Ciudad de México, podría ser un montaje.

El mandatario justificó que en la capital se han aplicado cerca de un millón 200 mil vacunas pero de repente salce un video que se vuelve nota nacional, "hasta con zoom", dijo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Él es mi tío y la enfermera le hizo creer que lo vacunaron y solo le hace un piquete con la aguja y la jeringa no tiene nada de líquido, paso en el @IPN_MX de Zacatenco, no puede ser que el personal de salud esté haciendo esto. ¡compartan!#COVIDー19 #SputnikV @Claudiashein pic.twitter.com/2V0qxDR2cl — Aletopia (@aletopia) April 3, 2021

"¿No le parece grave?", preguntó una reportera. "No. Lo que hay que ver si no fue montado porque son capaces de todo no sé usted pero yo conozco a un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes, entonces no les tengo confianza", respondió el jefe del ejecutivo.

"¿Qué esa es la gran noticia?, ¿no les parece una exageración?", cuestionó el mandatario al mismo tiempo aclaró que al adulto mayor del video sí le fue aplicada la vacuna luego de que el personal de salud se dio cuenta del error, "pero eso ya ni lo dicen", concluyó.

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias