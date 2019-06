Sin protección, los caballos de carros basura

VALLE DE MÉXICO.- A pesar de existir leyes que castigan hasta con tres años de prisión a quien maltrate un animal y muera y diversos programas de gobierno de protección animal, cientos de equinos son usados para jalar carretas de basura en condiciones inhumanas.

En municipios metropolitanos mexiquenses como Ecatepec, Chimalhuacán, Los Reyes la Paz, Chalco, Valle de Chalco, Coacalco y Tultepec entre otros, se utiliza aun la carreta tirada por caballos y burros para recolectar basura en las calles de diversas colonias, lamentablemente los equinos sufren descuido y abuso de sus propietarios quienes los maltratan y no los alimentan en forma adecuada, obligándolos a trabajar hasta morir o desfallecer en plena vía pública.

Casos muy marcados de maltrato a este tipo de animales de tiro se presentan en los municipios de La Paz y Chimalhuacán, donde la activista a favor del bienestar animal Alexandra Reyes ha rescatado a varios animales y se ha confrontado con los carretoneros que los utilizan con enormes heridas y prácticamente en los huesos para jalar pesadas carretas de más de 250 kilos de peso, son animales que se usan como elementos desechables deben trabajar hasta morir sin ser atendidos, descansados o alimentados en forma correcta.

En forma reciente la mujer dedicada a buscar una mejor forma de vida para los animales, rescato dos caballos y una yegua en La Paz que estaban en deplorables condiciones y eran golpeados por propietarios.

LEY Y PROGRAMAS NO SE APLICAN

De acuerdo con el Capítulo Tercero correspondiente al Maltrato Animal del Código Penal del Estado de México, en el Artículo 235 Bis. indica “comete el delito de maltrato animal, el que cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no, de causarle la muerte y se le impondrá pena de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa”, en el caso de causar la muerte inmediata o no al animal maltratado, el o los autores se hacen acreedores a una pena de seis meses a tres años de prisión y de cien a doscientos días multa, según lo establecido en el Artículo 235.

Con el propósito de fomentar el bienestar animal la Propaem organizó el curso “Capacitación en materia de bienestar animal”. Y con éste pretenden capacitar en estrategias de manejo de animales de compañía, sin embargo los equinos continúan jalando carretas de basura en condiciones inhumanas.