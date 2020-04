Contagio de Covid-19 en cárceles sería sentencia de muerte: experta

Un contagio de Covid-19 en prisiones podría ser una sentencia de muerte para los poco más de 202 mil reos que hay en los 297 centros de reclusión en el país debido al hacinamiento, la falta de agua, jabón, alimentos y ante enfermedades como diabetes, obesidad, hipertensión, tabaquismo, por lo que especialistas recomiendan despresurizarlos mediante preliberaciones en caso de delitos no graves y personas mayores de edad.

Esta medida ya ha sido adoptada por países como Estados Unidos, Colombia, Bolivia, Chile con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con ello se evitarán episodios de motines y fugas que se han documentado en Brasil, Sri Lanka o Italia.

Para la investigadora del CIDE, Catalina Pérez Correa , suspender visitas familiares como lo hizo el Estado de México, solo agravará la situación ya que 75 por ciento de los reclusos sobreviven con los insumos que les proporcionan sus familiares.

CDMX Preliberación de reos no frenará contagios en cárceles capitalinas

“Hay que dejar en libertad a aquellos que están próximos a recibir su liberación por delitos no violentos, mujeres embarazadas, acusadas de delitos de droga en las cuales no medio violencia, personas mayores de edad, los que están en prisión preventiva por delitos no graves”, indico en entrevista.

Refiere que otro factor que no se ha tomado en cuenta son los custodios, en muchas cárceles hay un custodio por cada 100 o 50 reos, y si se enferman 50 custodios en un lugar donde hay 300 custodios con guardias de 24 por 48, “realmente no están previendo la situación y la gravedad de esto”.

Por ello sostiene que debe haber un gran acuerdo político entre el gobierno federales y los gobernadores para que las preliberaciones no pasen por el Congreso y sea una ordenar del Consejo Nacional de Salud.

Pérez Correa señala que la OMS advierte que en los penales hay enfermedades contagiosas desde tuberculosis, VIH, Sida, Sarna, Epatitis Tifoidea, Sarampión por las condiciones de vida y por ello recomienda las preliberaciones.

Hay países que han adoptado esta medida pero en otros los reos se han amotinado. “SI aquí siguen así las cosas y no toman una decisión más fuerte eso podría pasar, pero por lo visto no se quiere tomar esa decisión”.

Por otra parte, advierte que avecina una avalancha de amparos pidiendo la prisión domiciliaria por riesgo sanitario pero eso solo lo podrán hacer los reos que tiene dinero, ya que asegura las cárceles están llenas de gente pobre y tramitar un amparo no es barato.

De acuerdo al cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional elaborado por la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, hasta enero pasado la población total de internos en 297 centros penitenciarios federales y estatales, era de 202 mil 337, de los cuales 191 mil 748 son hombres y 10 mil 589 mujeres

El gobierno federal administra 18 centros federales, el gobierno capitalino 13 y los gobiernos estatales 265.

Tan solo en enero reportó 110 centros penitenciarios con sobrepoblación y 180 incidencias -riñas, peleas, intentos de fuga- con la participación de 304 reos.

Por entidad, el Estado de México tienen 29 mil 990 presos y 23 cárceles; la Ciudad de México, 24 mil 792 presos y 13 penales; Jalisco, 13 mil 386 reos y 12 penales; Baja California, 12 mil 82 presos y 5 penales; Chihuahua, 7 mil 967 presos y 9 penales; Sonora 7 mil 638 presos y Puebla 7 mil 638 reos y 13 penales.