Capítulo 31 | La Montaña y los Beltrán Levya

Gina Parlovecchio regresó a 2008, cuando el colombiano vivía en las montañas con El Chapo. Quería saber de un episodio difícil para el Cártel de Sinaloa.

—Mochomo fue arrestado, uno de los miembros del cartel.

—¿Escuchó al acusado hablar sobre este evento?

—Sí.

—¿Qué le oyó decir al respecto?

—Le habló al Comandante, su padrino, quien advirtió al Mochomo que se fuera a vivir a las montañas, o que debería ser un hombre más tranquilo y no tener ese tipo de fiestas en una ciudad tan pequeña.

—¿Qué entendió que quería decir el acusado cuando dijo eso?

—Que Mochomo había sido arrestado porque había hecho un escándalo en su cumpleaños.

—Mencionó a alguien llamado Don Juan o Comandante Juan, ¿quién es?

—Según tengo entendido, Don Juan fue el padrino de Joaquín, así como su asesor. Él era su hombre más cercano.

—¿Alguna vez conoció al Comandante Juan?

—Sí, por supuesto.

—Quiero mostrarle lo que está en evidencia como Prueba Gubernamental 1C. ¿Quién está representado en esta fotografía?

—A la derecha está el Sr. Joaquín Guzmán… lo siento, en el lado izquierdo está el Sr. Joaquín Guzmán. Y en la parte derecha está Don Juan.

—¿Qué papel, si es que tuvo alguno, tuvo Don Juan en el negocio de drogas del acusado?

—Bien, don Juan le pediría a don Joaquín que comprara la goma de la amapola.

—¿Para qué se utilizó eso?

—Para hacer heroína.

—Ahora quiero dirigir su atención más adelante en ese mismo año, hasta mayo de 2008. ¿Escuchó al acusado hablar sobre los problemas que estaba teniendo con los Beltrán Leyva en ese momento?

—Sí.

—¿Qué escuchó? ¿Qué dijo el acusado sobre los problemas que estaba teniendo con los Beltrán Leyva alrededor de ese período de tiempo?

—Estaba hablando con Chinacate y decía cómo los Beltrán Leyvas estaban llevando a los Zetas a diferentes ubicaciones e instalándolos en casas en toda la ciudad. Y Joaquín… Joaquín dijo que ya había advertido a su primo Arturo no hacer esas cosas, porque eso sería causar problemas en el futuro.

—Cuando el acusado se refirió a su primo Arturo, ¿a quién entendió que se refería?

—A Arturo Beltrán Leyva.

—Y usted mencionó que el acusado estaba comentando esto a alguien llamado Chinacate. ¿Quién es Chinacate?

—Una persona que cercana a Joaquín.

—¿Y qué, si algo, cambió en las montañas como resultado de estos problemas con los Beltrán Leyva?

—Mucho cambió y fue para peor.

—¿Cómo?

—Bueno, mucho porque el Ejército comenzó a perseguirnos incluso más.

—¿Qué pasó cuando el Ejército los perseguía más?

—Bueno, a veces incluso teníamos que dormir en el suelo porque no teníamos tiempo de llegar a un campamento. Y a veces, es decir, siempre estábamos en alerta roja debido a los helicópteros que volaban en el área donde estábamos.

—Ahora, ¿entendió quién estaba alineado con el acusado en este conflicto con los Beltrán Leyva?

—Sí.

—¿Quién estaba alineado con él?

—El Mayo Zambada, Vicente Zambada, su hijo, Dámaso, Virgo, Nacho Coronel, Macho Prieto.

—¿Dónde se quedó el acusado durante este período, durante el conflicto con los Beltrán Leyva?

—Arriba en las montañas de un lugar a otro.

—¿Se quedó en las montañas con el acusado después de que este conflicto con los Beltrán Leyvas comenzó?

—Sí, señora.

—¿Sabía quién estaba a cargo de la seguridad en Culiacán?

—Sí.

—¿Quiénes eran ellos?

—Era 50, Fantasma, y luego Doc. Y Doc era la persona a cargo de pagarle a la policía.

—¿Estuvo presente en esas conversaciones?

—Sí.

—Ahora, ha declarado que tenía que ir de un lugar a otro una vez que comenzó este conflicto con los Beltrán Leyvas. ¿Entiende por qué era necesario?

—Sí, por razones de seguridad.

—¿Escuchó que el acusado le diera a sus secretarios alguna instrucción sobre qué hacer cuando venían los militares?

—Sí.

—¿Qué le oyó decir?

—Bueno, por ejemplo, a mi compadre Toronjo, le diría que nos despertara sólo cinco minutos antes, quiero decir justo después de que hubiera visto al Ejército, porque estaba tan paranoico que en realidad nos despertaba todo el tiempo. Y él también diría que en la medida de lo posible no deberíamos disparar al Ejército, eso deberíamos tratar de evitarlo.

—Usted mencionó que el acusado dio instrucciones a Toronjo y dijo que estaba tan paranoico. Cuando dijo que estaba tan paranoico, ¿a quién se refería?

—A Toronjo, porque Toronjo nos despertaba como 30 minutos o 45 minutos antes de recibir una alerta. Y entonces Joaquín le dijo, bueno, ya sabe, solamente llámame cinco minutos antes de que el Ejército esté cerca e incluso si estoy desnudo, huiré así.

—¿Qué harían cuando los helicópteros militares se acercaran al rancho del acusado?

—Bueno, como ya nos habían alertado, iríamos lejos de las casas o caminos.

—Y si se mudaban a una ubicación diferente, aproximadamente, ¿cuánto tiempo se quedarían en la nueva ubicación?

—Si no hubieran alertas, cambiaríamos cada 20 días. Y cada 20 días, los nuevos guardias estarían esperándonos, eran nuevos. Los guardias anteriores no sabían la nueva ubicación.

—¿Cómo, si acaso, afectó la guerra con los Beltrán Leyvas los negocios del acusado?

—Financieramente, bastante y también con la seguridad.

—¿Cómo es eso?

—Bueno, mucho porque los Beltrán Leyvas eran socios financieros. Tenían mucho dinero. Y tenían ubicaciones estratégicas para recibir drogas y proveedores.

—Ahora, más o menos por esta misma época en 2008, ¿el acusado tuvo algún conflicto con cualquier otra organización de narcotráfico?

—Sí.

—¿Con cuáles?

—Bueno, de hecho, Joaquín y el grupo, ya tenían una guerra abierta con la familia de Carrillo Fuentes. Y ellos eran la familia que vivía en Navolato, que era la ciudad que estaba justo al lado de Culiacán. Así que estaba prohibido ir allí.

—¿Algún otro grupo?

—Y la organización criminal de los Zetas.

—¿Sabe de alguna ocasión en que los militares fueran a las montañas por otras razones que no fueran capturar al acusado?

—Sí, en México hay un programa que se lleva a cabo cada año, que es para erradicar la marihuana y la amapola.

—¿Y qué hacía el acusado si veía a los militares entrar a destruir marihuana o amapola?

—Bueno, si era un pequeño grupo de unos 25 hombres, él enviaría una hielera con comida y les diría que eso era lo que había a cambio de que no cortaran los cultivos, de lo contrario, tendrían que enfrentar balas.

—Ahora, testificó anteriormente que veía al acusado reunirse con socios comerciales en las montañas. ¿Con qué socios comerciales vio que el acusado se reuniera las montañas con cuando vivía allí?

—Vi a Rey Zambada, el hermano de Mayo Zambada; Nacho Coronel; al señor Mayo Zambada; Vicente Zambada, su hijo. También vi al Sr. Eligio.

—¿Alguien más?

—Justo en este momento, no puedo recordar más, pero sí. Virgo.

—Mencionó a Virgo. ¿Cuál es el papel de Virgo en el Cártel de Sinaloa?

—Es primo de Joaquín, un socio.

—Ahora, según sus observaciones, ¿se dio cuenta de quienes eran los socios más cercanos al acusado en el Cártel de Sinaloa.

—Sí.

—¿Cómo lo supo?

—Como vivía con Joaquín, ellos fueron quienes venían más a menudo.

—Ahora, ¿quiénes fueron los socios más cercanos del acusado en el Cártel de Sinaloa?

—Mayo Zambada, Virgo, Vicente, Eligio, Macho Prieto.

—Y de los socios del acusado que observó, ¿quiénes eran los miembros de alto nivel del Cártel de Sinaloa?

—El señor Joaquín Guzmán Loera y Mayo Zambada.

—Ahora, ¿se le permitió participar en todas las reuniones que el acusado tuvo con miembros de alto nivel del Cártel de Sinaloa, como Mayo Zambada?

—No.

—¿Por qué no?

—Si no era un tema que no tenía que ver conmigo, no tenía razón para estar sentado en la mesa con ellos.

—Ahora, ¿ha conocido a Mayo Zambada en persona?

—Sí.

—Aproximadamente, ¿qué altura mide Mayo Zambada?

—En metros, quizás sea 1.85. Él es alto.

—¿Es más alto o tiene la misma altura que el acusado?

—Es más alto que Don Joaquín.

—¿Y qué tipo de construcción física tiene?

—Él tiene una barriga. Él es gordo.

—Ahora, ¿alguna vez ha notado algo distintivo sobre la nariz de Mayo Zambada?

—Sí.

—¿Qué ha notado?

—Bueno, por consumir tanta cocaína, su cartílago se erosionó y se sometió a una cirugía.

—Ahora, ¿qué relación tenía el acusado con Mayo Zambada?

—Él era su compadre y su socio.

—Y cuando dices "compañero", ¿a qué se refiere?

—Socios en todo al 50 por ciento.

—¿Cómo sabe eso?

—De la boca de Joaquín Guzmán Loera.

—¿Vicente Zambada estuvo involucrado en el negocio de las drogas con su padre?

—Sí.

—¿Cómo sabe eso?

—Subía e iba a las reuniones de negocios con él.

—Ahora, también mencionó a Rey Zambada. ¿Quién es Rey Zambada?

—Rey Zambada es el hermano de Mayo Zambada.

—¿Qué, si acaso, hizo Rey Zambada por el Cártel de Sinaloa?

—Él era un socio, y su sede era la Ciudad de México. Manejó una aerolínea y tuvo contactos en el aeropuerto de la Ciudad de México.

—Ahora, también mencionó a Nacho Coronel. ¿Quién es Nacho Coronel?

—Nacho Coronel era el compadre del señor Joaquín. Su sede era Guadalajara.

—¿Cuántas veces vio a Nacho Coronel en las montañas?

—El Sr. Nacho subió a las montañas al menos dos veces para ver a don Joaquín.

—Ahora, ¿qué pasó en esas dos ocasiones cuando vio a Nacho Coronel?

—Bien, el Sr. Nacho Coronel, recuerdo que estaban hablando de negocios y me preguntó si sería capaz de hacerle el favor de cobrar un poco de cocaína en Colombia. Otro tema era que quería invertir en cocaína de Ecuador.

—Ahora, usted testificó sobre Dámaso la semana pasada y declaró que él era el secretario del acusado en 2002 cuando lo conoció primero. ¿El papel de Dámaso con respecto al acusado cambió con el tiempo?

—Sí.

—¿Cómo cambió?

—Cambió en el sentido de que tenía más trabajo. Era un operador para entonces.

—Ahora, también testificó sobre el socio del acusado llamado Eligio. ¿Quién es Eligio?

—Eligio es el compadre de Joaquín, muy cercano a él, un muy buen amigo; y él es el responsable de la heroína.

—¿Sabía lo que hacía Eligio por el acusado con respecto a la heroína?

—Mi entendimiento es que se le entregaba la goma y la procesaba en heroína.

***

—¿Cuáles fueron algunos de los métodos que utilizó en nombre del acusado para mover dinero de Nueva York a Colombia?

—Bueno, sí, había varios métodos. Uno fue a través de una empresa que mi hermano abrió con su compañero Juan Pablo Londono. El nombre de la compañía era Monedeaux y era a través de algunas tarjetas de débito. Y esas tarjetas de débito eran recargadas con una cierta cantidad de dinero, creo que eran nueve mil 900 dólares. Y luego, una vez que esas tarjetas estuvieran en Ecuador, había personas que estaban a cargo de retirar ese dinero de los cajeros automáticos. Y esas tarjetas eran recargables. Y esa idea fue presentada a Joaquín. Desde el principio no le gustó mucho porque dijo que nunca terminaría de retirar todo ese dinero de los cajeros automáticos, y para eso comenzamos con aproximadamente dos millones de dólares. Habían diferentes personas involucradas en el envío del dinero. Por ejemplo, Lázaro, y él tenía Atlanta como su base y lo hacía a través de una compañía de seguros, y él estaba a cargo de esa parte. Había otro hombre llamado Mangueras, que también enviaba el dinero a Ecuador. Teníamos a otra persona llamada Shimon Yelenick, y coordinaba con el esposo de mi sobrina, Juan Bonito. Se realizaron transferencias electrónicas a bancos chinos y entregaban el efectivo en Colombia.