EU vincula a García Luna con expolicía protector de los Beltrán Leyva

La Fiscalía de Estados Unidos vinculó al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con el ex mando de la Policía Federal, Iván Reyes Arzate, condenado en Chicago por recibir sobornos del cártel de los Beltrán Leyva y filtrar información de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

EU señaló en un documento judicial que García Luna supervisaba la Unidad Sensitiva de Investigación (SIU) de la Policía Federal de México, entrenada por la DEA, la cual comandaba Reyes Arzate.

"Rutinariamente tuvo contacto y trabajó en colaboración con agentes de la DEA en la Ciudad de México. A cambio de miles de dólares en sobornos, ayudó a los cárteles mexicanos a canalizar la cocaína a EU, incluida Nueva York"., señaló la Fiscalía.

Asimismo, informó la Fiscalía de EU aseguró que investigarán si García Luna recibió sobornos de los Beltrán Leyva.

#BREAKING: US prosecutors link Genaro Garcia Luna to Ivan Reyes Arzate, a member of an elite Mexican police unit specially vetted by the DEA.



Reyes Arzate is accused of leaking secrets to Beltran-Leyva Organization "for at least hundreds of thousands of dollars of bribes" pic.twitter.com/3P6r7Mj5X5 — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) January 24, 2020

Reyes Arzate fue acusado el jueves por un gran jurado de tres delitos de conspiración internacional para distribuir cocaína en EU entre septiembre y noviembre de 2016, crímenes pasibles de una pena mínima de 10 años de cárcel cada uno y una máxima de cadena perpetua.

Este viernes, compareció ante la jueza federal de Brooklyn Cheryl L. Pollak donde se declaró "no culpable" de los cargos.

La jueza decidió que Reyes Arzate debe permanecer detenido, como pedía la Fiscalía, ya que de lo contrario podría escaparse a México.

El excomandante de la Unidad Sensitiva de Investigación (SIU) de México entre 2008 y 2016, "abusó de su posición al otorgar asistencia a cárteles mexicanos de la droga a cambio de al menos cientos de miles de dólares", indicó Richard Donaghue, fiscal del distrito este de Nueva York, en una carta a la jueza.

La SIU está integrada por policías mexicanos que luchan contra el narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos en cooperación con agentes de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA. Sus integrantes reciben entrenamiento en la sede de la agencia en Estados Unidos y se enteran de investigaciones en marcha del país vecino.

Pero al tiempo que colaboraba con la DEA, Reyes Arzate otorgaba información y protección a cambio de sobornos al cartel de los Beltrán Leyva y a El Seguimiento 39, entre otras organizaciones criminales mexicanas, señaló la Fiscalía.

"Con la ayuda corrupta del acusado, estos cárteles llevaron a cabo sus actividades criminales en México sin interferencia significativa de las autoridades, e importaron múltiples toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos", sostuvo Donaghue.

Reyes Arzate se entregó en 2018 en Chicago tras ser acusado de filtrar información sensible sobre investigaciones antidroga estadounidenses a cárteles de la droga mexicanos.

Fue condenado ese año en Chicago a 40 meses de cárcel. Según la Oficina de Prisiones de EU, debía ser liberado el 27 de enero para ser deportado a México, pero un gran jurado de Nueva York decidió el jueves acusarlo de estos nuevos cargos de conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos.

La fiscalía pidió que su caso sea adjudicado al juez Brian Cogan, que presidió el juicio contra el exjefe del cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, y lleva adelante el caso por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Los tres casos son similares y parte de las pruebas se superponen, argumentaron los fiscales.

