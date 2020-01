García Luna no negocia acuerdo con Fiscalía de EU: abogado

Nueva York, EU.- El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acusado de narcotráfico en Estados Unidos y que compareció este martes a una audiencia en un tribunal federal en Nueva York, no negocia ningún acuerdo de culpabilidad con las autoridades y no aceptó sobornos, según su abogado César de Castro.

Según un documento de la Fiscalía del pasado 3 de enero, García Luna habría estado en negociaciones con la Fiscalía, algo que fue negado este martes por De Castro.

El abogado sostuvo a la salida del tribunal federal para el Distrito Este de Nueva York en Brooklyn que su cliente rechaza las acusaciones en su contra y aseguró que "en este momento" no hay negociaciones con el Gobierno de EU y que irán a juicio.

"El Gobierno siempre quiere acuerdos de culpabilidad. Ellos presentaron la acusación. Estamos en desacuerdo. Él niega haber aceptado sobornos hace 15 años" del cartel de Sinaloa, afirmó a la prensa.

La próxima audiencia fue fijada para el 2 de abril, 60 días más tarde tal y como habían solicitado la Fiscalía y la defensa al juez Brian Cogan, que preside este caso y que también fue el juez del juicio contra Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, condenado a cadena perpetua.

El juez estuvo de acuerdo además en declarar este caso complejo, como también solicitaron las partes, debido a la cantidad de evidencia que surgirá.

Pero Cogan también exigió a la Fiscalía que en 30 días comience a presentar ya parte de esa abundante evidencia contra García Luna, de 51 años, que aseguran incluye dos décadas.

Solo 15 minutos duró la audiencia

García Luna entró a la sala de la corte federal en Brooklyn muy tranquilo, luciendo su uniforme de prisión, camisa caqui y pantalón naranja claro, para su segunda audiencia en esta ciudad tras ser deportado de Texas, donde fue arrestado el 9 de diciembre.

Durante la breve audiencia de diez minutos, De Castro informó al juez Cogan que su cliente fue mantenido en confinamiento solitario desde su arresto en Texas y que continuó en Nueva York, lo que dificultó el acceso a su defensa. Tampoco se le había permitido tener contacto con su familia.

En sus declaraciones a la prensa, De Castro explicó que su cliente fue sacado hace nueve días de esas "estrictas" medidas y que comenzará a "tener mejor acceso a su abogado" y a su familia.

Igualmente informó al juez que García Luna no ha podido tener acceso a sus cuentas del banco en México, que fueron congeladas, por lo que no han podido tener listo el informe que exige la corte para determinar si el acusado puede pagar un abogado o se le asigna uno de oficio.

El informe es necesario además para determinar el monto de la fianza que pedirá a la corte para el mexicano.

"México ha restringido su acceso" a esas cuentas, afirmó el abogado de oficio para agregar que "trabajamos en eso" con la Fiscalía.

Su familia tampoco tiene acceso a las cuentas, de acuerdo con De Castro, quien indicó además que trabajan en la propuesta de fianza que pedirá al tribunal federal para su cliente, a lo que se opone la Fiscalía.

De Castro aseguró además que su cliente no cuenta en este momento con otro abogado, luego de que saliera a la luz pública que había contratado para su defensa al abogado Juan Morillo, con bufete en Washington.