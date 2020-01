Juez da plazo de 30 días para analizar "evidencia monumental" contra García Luna

Solo 15 minutos duró la comparecencia del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, este martes en la corte federal en Nueva York, acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos del cartel de Sinaloa.

Esta nueva audiencia de García Luna, que entre 2001 y 2005 dirigió la Agencia Federal de Investigación (AFI), fue ante el juez Brian Cogan, que presidió el juicio contra El Chapo Guzmán.

Cogan dio un plazo de 30 días para que la Fiscalía presente la “evidencia monumental” contra el funcionario mexicano y fijó la próxima audiencia para el 2 de abril.

Genaro #GarcíaLuna acusa que no tiene acceso a sus recursos y no puede presentar sus reportes financieros. La familia no acudió a la Corte. Él se ve más relajado q en la primera audiencia. La siguiente es el 2 de abril. El caso es asignado como complejo. #ElChapo pic.twitter.com/7XPZLeM0h1 — Jesús García (@JesusGar) 21 de enero de 2020

Los fiscales repitieron que tienen toneladas de evidencia contra García Luna, incluyendo documentos financieros, información de dispositivos electrónicos y material clasificado.

Los abogados de Genaro García Luna señalaron que está detenido bajo algún tipo de medidas de seguridad inusuales en la cárcel federal de Brooklyn, pues ha estado encerrado solo desde hace nueve días en condiciones de seguridad “especiales”, por lo que no ha tenido contacto con su familia, que en esta audiencia no se presentó.





El exsecretario de Seguridad, que se declaró inocente de tres cargos de conspirar para traficar cocaína a EU y uno de falso testimonio, ya no luce sus elegantes chaquetas: ahora viste la ropa de prisión y ya no disfruta tampoco de su lujosa residencia en Miami, que ha visto sustituida por una fría y solitaria celda en una prisión federal en Nueva York.

García Luna, de 51 años, fue detenido el pasado 9 de diciembre en Dallas, Texas, luego de que el Gobierno estadounidense lo acusara de tres cargos de conspirar para traficar cocaína a este país y otro por falso testimonio.

Esta fue la segunda audiencia de García Luna en Nueva York tras ser traído desde Texas para enfrentar los cargos en el tribunal federal para el Este de Nueva York