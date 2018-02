Entrevista exclusiva: Yerno de Elba Esther asegura que "la maestra no piensa en venganza"

Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo y hoy operador político de Andrés Manuel López Obrador, asegura que a la maestra no la mueve la venganza porque se asume como una mujer de Estado y decide en función de lo que más conviene al país.

“No es la mujer que vaya a estar pensando en la venganza porque entiende las formas del Estado y entiende las formas de la política; estoy seguro que no la va a mover eso, en todo caso la moverá la plataforma para lograr una reconciliación consigo misma, con los suyos y con sus adversarios”, comenta.

En entrevista con El Sol de México, el ex subsecretario de Educación Básica durante el gobierno de Vicente Fox estima que 85 de cada 100 maestros trabajan a favor del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y confía en que formarán parte del ejército electoral que cuidará el voto el próximo 1 de julio.

Destaca que José Antonio Meade es un buen funcionario y un gran amigo. También considera que Ricardo Anaya es un excelente orador. Pero acota que el país ya no está para líderes de maqueta o de aparador.

“Ha habido muchas traiciones en política, de todo tipo, en todos los partidos, en todas las áreas, y me parece que el hombre que puede reconciliarnos es Andrés Manuel López Orador”, sentencia.

--Se dice que los maestros fueron clave en el triunfo de Felipe Calderón en 2006, ¿por qué apoyan hoy a López Obrador?

-- Me parece que en aquella época el gobierno de Felipe Calderón tomó una gran parte de la agenda de Andrés Manuel e intentó construirla desde una visión de una escuela pública de alto desempeño y apoyó enormemente a los maestros y a las maestras, fue respetuoso, fue cuidadoso de los equilibrios y me parece que el proyecto que hoy encabeza Andrés Manuel no es muy distinto a ese.

-- ¿Y el gobierno de Peña Nieto?

-- Yo creo que el actual gobierno radicalizó el proyecto, prácticamente se formó en la ultra derecha al atacar a los sindicatos, al atacar de manera definitiva las prestaciones de los maestros y creo yo, que gran parte de la sociedad está sentida por eso, porque el proyecto social económico y político del actual gobierno se radicalizó a la derecha. Todos estamos hoy tratando de construir un modelo social, político y democrático de corte de centro izquierda.

-- ¿Es otro momento político?

-- La política se construye de coyunturas, pero en este momento también la coyuntura es que hay líderes en formación y un líder consolidado. Y creo, ideas, hechos y coyuntura muestran que Andrés Manuel.

-- ¿Nueva Alianza integra parte de los maestros y apoya al PRI? Los maestros están divididos.

-- Los maestros siempre serán liberales y de izquierda, yo diría que 85 de cada 100 maestros apoyan a López Obrador en diferentes dimensiones. Están sumándose porque él ha dicho que dará marcha atrás a la reforma educativa, y una gran parte de los maestros se siente lastimado y ofendido por la reforma, por la manera en cómo se impuso, más que por los detalles técnicos de la reforma

-- ¿Se equivoca Nueva Alianza?

-- Sí, no está leyendo de manera correcta la política porque y ahí están los números y ahí están las encuestas; ahí está el éxodo masivo de militantes de Nueva Alianza hacia el proyecto de Andrés Manuel.

-- ¿La alianza de López Obrador con usted ha sido muy criticada?

-- Sí, claro eso de eso se trata la democracia.

-- ¿Y cómo lo procesan internamente en la campaña?

-- Estoy muy satisfecho de la recepción que hemos tenido en el movimiento por el mismo candidato y esa generosidad y esa prestancia ese equilibrio, hay una moderación.

-- ¿Qué puede lograr el proyecto?

-- Yo creo que él nos puede reconciliar, porque también estamos muy divididos, nos hemos mucho daño como nación, ha habido muchas traiciones en política, de todo tipo, en todos los partidos, en todas las áreas.

-- El apellido Gordillo, será clave en la campaña negativa

-- Nosotros queremos ser un activo para él, si en algún momento él cree que somos un pasivo nosotros con mucho gusto le dejamos el campo a otras personas. Yo tengo una familia, no voy a renunciar a ella, me encanta ser yerno de Elba Esther.