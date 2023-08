Detención del fiscal Uriel Carmona fue legal: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue legal la detencion del fiscal Morelos, Uriel Carmona,

"Sí fue legal la detención", dijo el mandatario este lunes en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

El mandatario argumentó que estuvo apegada a derecho la detención de Carmona, “porque el fuero lo protegía de delitos de orden federal, fue lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Pero añadió que en el caso de su detención, se trata de un delito del fuero común que tuvo que ver con el ocultamiento del asesinato de una mujer en la Ciudad de México.

El viernes pasado, el titular de la Fiscalía General de Morelos fue detenido y trasladado en helicóptero de la Marina a la Ciudad de México para quedar a disposición de un juez de control por su probable participación en delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia.

Específicamente, se le acusa de haber retrasado la justicia en el caso de la investigación por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en esa entidad.

El pasado 30 de octubre de 2022, la joven Ariadna Fernanda ingresó a un departamento en la Condesa, en la Ciudad de México, junto a Rautel “N” y Vanessa “N”, y, el 2 de noviembre, fue hallada sin vida en la carretera La Pera-Cuautla, en Morelos.

El presidente aseguró este lunes en su mañanera que así se va a actuar en contra de todos los funcionarios que actúen en contra de la ley en caso de los feminicidios.

“Con todos (los casos), así es, nosotros no somos tapadera de nadie. Por lo mismo, si conocemos de un posible delito, que se cometió u presunto delito, pues tenemos que pedir que se actúe y así lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo”, dijo el presidente.

Subrayó que habrá cero impunidad, “aunque digan que es persecución política” y reiteró que él tiene la conciencia tranquila porque no es su fuerte la venganza y añadió que al fiscal ni lo conoce, “como no conozco a (Juan) Collado ni al ex director de Pemex, (Emilio) Lozoya, son asuntos que tienen que ver con temas judiciales”, puntualizó.

Finalmente, dijo que celebra el que la Fiscalía de la Ciudad haya actuado en contra del fiscal Carmona.

También se le preguntó si se actuará por el caso del del fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, quien es señalado por presuntamente no actuar en contra de criminales, a lo que respondió que eso corresponde a la autoridad de Guanajuato.

"Ellos deberían de actuar, si hay elementos, también, porque, porque no se trata de fabricar delitos. La información que tengo en el caso del Fiscal de Morelos es que sí fue partícipe, cuando menos hay omisiones", concluy