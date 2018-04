Disculpa de la Marina por muerte de familia en Tamaulipas no es suficiente: CDNH

Una disculpa y la aceptación de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas por la muerte de una familia a la que se le disparó desde un helicóptero en Tamaulipas no son suficientes, dijo hoy el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, Luis Raúl González.



El ombudsman dijo que ahora se tiene que analizar la reparación del daño integral y "conocer exactamente la verdad de los hechos".



"(La disculpa) es importante, pero no suficiente (...). Qué bueno que ya se reconoce que hubo esta falta, digamos, circunstancial, de cuidado, pero hay que analizarla, que se finquen responsabilidades que correspondan", dijo González a reporteros en Ciudad de México.



"Hay que investigar y sobre todo que nos sirva como una garantía de no repetición a este tipo de actos", apuntó.



González calificó de "importante" que se haya reconocido el hecho "pero hay que complementarlo con acciones que permitan evitar este tipo de incidentes".



El viernes pasado, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) responsabilizó a la Marina de la muerte de cuatro miembros de una familia en un fuego cruzado contra criminales el pasado 24 de marzo en el nororiental estado de Tamaulipas.



Masacrados por un helicóptero de la Marina

La familia, formada por seis personas, cruzó en su vehículo de manera circunstancial por el sitio del enfrentamiento y fueron impactados por los disparos de un helicóptero de la Marina.



Según las investigaciones, tres miembros de la familia murieron en el lugar, uno más cuando recibía atención médica, el padre resultó herido y un niño resultó ileso.



El enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y los criminales dejó cinco muertos, cuatro presuntos delincuentes y un marino, además de varios heridos.

Disculpa de la Marina

Tras el informe de la PGR, la Marina, mediante un comunicado, asumió la responsabilidad que "deriva de los hechos" luego de que en una primera instancia había rechazado que los miembros de la familia murieran por los disparos hechos desde el helicóptero.



Explicó que su primera postura fue basada en la información del momento y sin pretensión de ocultar los hechos, y expresó su respeto por la determinación de las autoridades y su decisión de acatar la resolución.



La Marina lamentó "profundamente los hechos en los que civiles perdieron la vida", reiteró "su más sentido pésame a sus familiares" y dijo que asume las responsabilidad social no obstante que fue un hecho circunstancial originado por delincuentes.



Precisó que se llevarán a cabo todas las acciones que correspondan para proporcionar ayuda así como la reparación integral a los afectados, conforme a la Ley General de Víctimas.



Tamaulipas es uno de los estados más violentos de México y escenario de habituales choques entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado, y entre cárteles que se disputan la zona.