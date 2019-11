Ebrard confirma llegada del FBI a México para investigar caso LeBarón

El canciller Marcelo Ebrard confirmó que elementos del FBI participarán en las investigaciones de la matanza de la familia LeBarón por tratarse de ciudadanos estadounidenses.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ebrard recordó que entre México y Estados Unidos existe un tratado de asistencia jurídica que data de 1994 en donde la Fiscalía General de la República y el FBI pueden cooperar en investigaciones.

Ebrard sostuvo que México está invitando al FBI a acompañar en las investigaciones; es una iniciativa que México tomó porque se trata de ciudadanos norteamericanos y no habría motivo para que no permitiésemos que el FBI tuviese acceso a las investigaciones como nosotros lo hemos viniendo en otros casos".

El funcionario no precisó el número de elementos que vendrán a México, así mismo aclaró que los agentes no estarán armados; no podrán tener independencia ya que estarán supeditados a la FGR.

Van a acompañar el proceso, lo vieron con buenos ojos –los norteamericanos-. ¿Porque le interesa también a la FGR?, porque aquí están involucrados recursos, personas y armas que también tienen su origen o sede, o presencia en EU. Para la Fiscalía es importante todas las armas que ahí están, que aparecen ahí y por esa razón se invitó, insistió Ebrard.

Explicó que es una comunidad binacional, pues la atención médica se dio en EU; es una decisión acertada de la FGR. Y la Fiscalía determinará el número de agentes y el número de días, pues unos son peritos y otros especializados en diferentes temas.

¿Porque no mandamos más agentes?, eso lo determina la Fiscalía General de la República, no es una decisión política, es técnica o procesal, porque no se enviaron numerosos agentes al caso de El Paso, porque estimó la FGR, una vez que conoció las actuaciones que compartieron, que estaban resueltos todos los elementos periciales y de investigación que podrían solicitarse. Fue una decisión de carácter técnico, dijo el el funcionario.

Refirió que los detalles técnicos los definirá la Fiscalía General y posteriormente se darán a conocer.