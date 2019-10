Operativo contra hijo de El Chapo fue precipitado e improvisado: Sedena

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, aseguró que el personal que llevó a cabo el operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, fue precipitado y no se midieron las consecuencias.

Dijo que se presentaron errores en el operativo y detalló que el personal militar ingresó a la casa y que como resultado de las acciones que se desarrollaron, el gabinete de seguridad “tomó la decisión de retirar al equipo”.

"No esperaron la orden de cateo, ya tenían el personal y tenían ya el fuego. Actuaron de manera precipitada y no se previó la consecuencia. No fue improvisado. Llevaban una orden de cateo. Estando en la actividad operativa, el personal actuó de manera improvisada y sin medir la consecuencias".

Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que no habrá pactos con el crimen organizado y que se trabaja para consolidar la paz en el país.

Refirió que con los hechos de ayer en Culiacán, dejaron de manifiesto que los riegos fueron mayores, ya que se vivió una situación dramática.

Enfatizó que se tomó la decisión de que se retirara el personal y los elementos que habían tomado control de la vivienda donde estaban los presuntos delincuentes.

Dijo que son muchos años de violencia en el país y "lo que vimos ayer no nació de un día para otro, son décadas de corrupción e impunidad que han desembocado en estos grupos crimínales".

"Ningún pacto con el crimen organizado. Estamos trabajando para que acontecimientos como el de ayer no deben de suceder".

"La inseguridad ha sido producto de un proceso de descomposición social, el compromiso del gobierno es no perder tiempo y reducir los plazos para regresar la paz a las familias mexicanas".