Fepade acatará orden para investigar a Lozoya por caso Odebrecht

La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR, informó que acatará el fallo de un juez federal que le ordenó resolver la investigación que inició contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin por presunto financiamiento.

Mediante una tarjeta informativa, la PGR indicó que acatará la resolución emitida por el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, sobre el caso relacionado con el ex director de Petróleos Mexicanos.

Recalca que la FEPADE es respetuosa de los ordenamientos judiciales, se agilizarán las diligencias ordenadas para el desarrollo de la investigación, al tiempo que reiteró el compromiso con la transparencia, la actuación en el marco de la legalidad y el respeto al debido proceso.

El pasado miércoles, el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México otorgó un amparo al ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) Emilio Lozoya Austin y ordenó a la Fepade un plazo de 30 días hábiles para determinar si existen o no diligencias por practicar en la investigación que se le sigue al ex servidor público por presuntos sobornos durante y en caso positivo, las desahogue de inmediato.

Con esto, dejó sin efecto el acuerdo dictado el 10 de julio de 2018 en la carpeta de investigación que se le sigue a Lozoya Austin quien es acusado de soborno durante su gestión al frente de Pemex, en el que se le informó que los delitos que se le imputan aún no prescriben, así como la abstención de determinar la carpeta de investigación.