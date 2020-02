García Luna recibió "visa Einstein" para residir en EU: The Intercept

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, obtuvo la residencia legal en Estados Unidos con un permiso conocido como "visa Einstein".

De acuerdo a la investigación de Ryan Deveraux, para The Intercept, este tipo de visa está reservada para "gente con habilidades extraordinarias", y no está claro cómo García Luna, quien colaboró con el Gobierno de EU pasando información de seguridad en México, consiguió la preciada visa.

"El Servicio de Inmigración de los Estados Unidos se negó a responder preguntas sobre su estado migratorio en los Estados Unidos. (Anthony) Wayne, el ex Embajador (de EU en México), dijo que sí había preocupaciones sobre el deseo de García Luna de mudarse a los EU, pero ‘no era un problema que se elevara a mi nivel, un problema político'", reportó Deveraux.

"Simplemente no me pareció tan controvertido", dijo. "Eso no significa que algunas personas no se opusieron. Simplemente no lo sé", citó Ryan Deveraux al ex Embajador, en un amplio trabajo publicado bajo el título El enjuiciamiento de un funcionario de seguridad mexicano expone la fachada de la guerra antidrogas.

De acuerdo a Deveraux, los periodistas y los funcionarios del Departamento de Estado de EU en la Ciudad de México expresaron su preocupación por que García Luna fue, en el mejor de los casos, negligente con la corrupción que lo rodeaba y, en el peor de los casos, culpable del tipo de criminalidad de la que ahora lo acusan los fiscales de Nueva York.

"A pesar de esas preocupaciones, a García Luna se le otorgó la residencia legal en los EU". El exsecretario de Seguridad se instaló en Florida en donde estableció una compañía privada de inteligencia y seguridad llamada GL & Associates Consulting, o GLAC.

Con algunas excepciones notables, señala Deveraux, García Luna logró mantener un perfil bajo mientras vivía en los EU. Eso cambió el año pasado, cuando un testigo del cártel de Sinaloa en el juicio penal de Joaquín "El Chapo" Guzmán afirmó que le había dado maletines a García Luna llenos de al menos 3 millones de dólares.

García Luna negó las acusaciones. Once meses después, fue arrestado en Dallas.

¿Qué es la "visa Einstein"?

Oficialmente se llama Visa EB-1, pero por el tipo de personas que la reciben, se la conoce como "visa Einstein", en honor al destacado científico Albert Einstein que emigró de Alemania a Estados Unidos.

De acuerdo a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EU, los candidatos ideales son académicos sobresalientes, ejecutivos de empresas multinacionales, medallistas olímpicos, actores ganadores del Oscar o periodistas premiados con el Pulitzer.

Para obtener este tipo de visa por "aptitudes extraordinarias", un migrante tiene que proporcionar evidencia de fue acreedor de "premios o galardones" nacionales o internacionales, o cumplir con tres de 10 criterios que demuestren la excelencia en su campo.

El solicitante debe demostrar que su trabajo ha sido reseñado en publicaciones importantes o que ha hecho contribuciones científicas, artísticas, en el campo académico, en los deportes o en los negocios y que son "de notable importancia".









Con información de BBC Mundo