Hijo de periodista queda en libertad tras intervención de AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este viernes que fue puesto en libertad Rafael Méndez Valenzuela, un joven detenido y encarcelado de forma injustificada en 2008 y quien seguía preso pese a haber cumplido su sentencia.

López Obrador explicó que el jueves envió una carta al juez Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que interviniera en el caso de Méndez Valenzuela, a quien el presidente intentó indultar.

“Ayer mismo envíe una carta al presidente de la SCJN, él me respondió ayer de que iba a intervenir por tratarse de un asunto urgente de atención a una violación de derechos humanos”, refirió



Destacó que tras las gestiones de Zaldívar, "hoy a las 3:30 horas de la mañana (Rafael) salió del penal de Guasave, Sinaloa", puntualizó.

Señaló que el caso del joven significaba una injusticia, pues se le mantenía preso por una mala interpretación de la ley, lo cual afectaba sus derechos humanos.



El jueves, la periodista Judith Valenzuela, madre del joven, acudió a la conferencia mañanera del mandatario para exigir de nuevo justicia para su hijo, quien en 2008 fue detenido injustamente, torturado y sentenciado a 10 años de prisión, los cuales cumplió en 2018.



Sin embargo, debido a que en uno de los procesos se decidió que se debía de reponer el procedimiento, seguía preso, lo cual incluso fue calificado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como "una tragedia jurídica".

Durante su conferencia del jueves, el presidente evaluó la posibilidad de indultar al joven, pero Sánchez Cordero señaló que esto no era posible porque no tenía una sentencia definitiva.



López Obrador agradeció a Zaldívar por atender su solicitud, así como a la jueza encargada del caso, quien otorgó la libertad a Méndez Valenzuela.



También agradeció y reconoció al Poder Judicial por haber hecho valer los derechos humanos de un mexicano que se encontraba privado de su libertad sin cargos aparentes desde hace años y refrendó su compromiso para trabajar en casos similares.



Este viernes, Valenzuela agradeció la "voluntad política" del presidente y dijo no tener "palabras" ante la liberación, que le permitirá hoy mismo volver a abrazar a su hijo.