Jueces actúan con autonomía: Arturo Zaldívar a AMLO por suspensión de reforma eléctrica

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera investigar a los magistrados que decidieron suspender de manera temporal la aplicación de la Ley Eléctrica, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, argumentó que los “jueces federales del país actúan con independencia y autonomía”.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter el ministro Zaldívar respondió que “el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad”.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial”, indicó el ministro presidente, un día después de que también usuarios de redes sociales solicitaran su pronunciamiento respecto al tema.

Las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El #CJF garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial. — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) March 13, 2021

El jueves pasado, Gómez Fierro, juez de distrito segundo en materia administrativa, otorgó una suspensión provisional contra la nueva Ley Eléctrica. Aunque el amparo fue tramitado por la empresa Eoliatec del Pacífico, el juez determinó hacerlo general porque de lo contrario se estaría dando ventajas a un grupo de participantes del mercado eléctrico.

▶️CFE construirá 6 plantas eléctricas de gas

Por su parte, la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, dijo que la investigación será sobre el actuar de los jueces que determinaron suspender los efectos de la recién promulgada reforma eléctrica del presidente López Obrador.

“Por supuesto que vamos a pedir una revisión al Consejo de la Judicatura sobre el actual (sic) este juez, porque podemos ser muy respetuosos del Poder Judicial, pero no del actuar de algunos de ellos que en una forma pues visible, porque esa es la palabra, visible se muestra con un claro servicio algún interés, esa es la palabra, algún interés”, dijo Nahle García en una entrevista con Carmen Aristegui.

▶️México tiene finanzas sanas: Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM

Sin embargo, en su cuenta en Twitter rechazó que se trate de una amenaza al Poder Judicial por pedir que se revise la suspensión de la reciente reforma eléctrica y al juez que tomó esta decisión y aseguró que se trata de “un derecho de apelación”.

“No, no es amenaza, es un derecho de apelación. Y respeto mucho la independencia judicial, tanto que no tengo que preguntarle a nadie y mucho menos a mi hermano”, respondió la titular de la Sener en su Twitter ante señalamientos de una amenaza directa al Poder Judicial federal. donde se desempeña su hermano.