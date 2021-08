México demanda a fabricantes de armas en una corte de EU

El gobierno mexicano, a través de la cancillería, presentó una demanda en una Corte Federal de Boston una demanda contra 15 armadoras ese país por sus actividades irresponsables en el tráfico de armas hacia nuestro país que van a parar a manos del crimen organizado.

En conferencia de prensa para dar a conocer los detalles del litigio, el consultor jurídico de la cancillería Alejandro Solero, explicó que la demanda no es contra el gobierno de la Casa Blanca, ni atenta contra la Segunda Enmienda.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard añadió que lo que se busca es que estas armadoras paguen a México los daños económicos que el tráfico de armamento produce al país y que se estima en 5 por ciento del Producto Interno Bruto, pero sobre todo que modifiquen la manera en que comercializan las armas

El canciller alertó además que estas armadoras producen armamento especializado y cada vez más letal para el narcotráfico.

“Vamos a ganar”, dijo el canciller quien descartó cualquier conflicto diplomático con la Casa Blanca ya que explicó no se está demandando al gobierno estadounidense

La demanda señala las unidades de Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt's Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país.

México busca una compensación por daños, que se estima en hasta $10 mil millones de dólares, informaron funcionarios en una conferencia de prensa.

