México exigirá a EU los bienes de El Chapo Guzmán

El gobierno mexicano exigirá a Estados Unidos que le entregue los bienes del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó que no acepta que la Unión Americana se quede con los recursos que legalmente le corresponden a México.

“Lo que están planteando de que se van a quedar con bienes obtenidos de esta manera, no lo aceptamos, si no hay un fundamento legal. Nosotros no vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal”, aseveró durante la conferencia mañanera.

No obstante, señaló que en el pasado cuando detenían las autoridades estadounidenses a políticos mexicanos, si regresaban los bienes a México, pero el gobierno federal no los reclamaba.

López Obrador lamentó la condena a cadena perpetua del narcotraficante en el tribunal de Brooklyn en Nueva York.

Durante la conferencia mañanera, expresó que es un humanista y no le gustaría ver a nadie en la cárcel, pero también piensa en las víctimas de la delincuencia organizada y le parece una situación muy dolorosa.

“Lamento mucho que se den estos casos. Yo no quiero que nadie esté en la cárcel, que nadie esté en un hospital, que nadie sufra. Yo soy un idealista, creo en el amor en la felicidad en la fraternidad, soy humanista no le deseo mal a nadie. No me gusta hacer leña del árbol caído, es por cierto un principio bíblico”, manifestó.

Tras calificar la situación del capo de la droga como “una vida ingrata”, porque no verá a su familia y pasará el resto de su vida “en una cárcel hostil, dura”, comentó que trabajarán por cimentar una sociedad de valores y pacífica.

Comentó que seguirá difundiendo los principios espirituales sobre los materiales, para que los jóvenes no delincan y dentro de esos trabajos, convocarán al constituyente para que realice la Constitución Moral.

“Vamos a seguir insistiendo en que sólo siendo buenos, podemos ser felices y ese es el mensaje para los jóvenes. Nada de estar pensando que esa felicidad efímera debe ser una opción alternativa, seguimos trabajando para convocar a un congreso y elaborar la Constitución Moral”, expresó.

Además comentó que investigarán el destino de los 205 millones de dólares que le confiscaron a Zhenli Ye Gon, cuando lo detuvieron por narcotráfico.

Insistió en que para futuros casos se seguirán los procesos legales de extradición, sin hacer intercambios o acuerdos directos entre los gobiernos de Estados Unidos y México.