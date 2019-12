AMLO promete no investigar a funcionarios de su gobierno, ligados a García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió no abrir procesos de investigación en México por el caso del exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien fue acusado en Estados Unidos por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

“Hay manera de que todo esto se ventile sin ningún problema y que estemos tranquilos nosotros no vamos a iniciar aquí procesos. No me gusta hacer leña del árbol caído”, afirmó durante la conferencia mañanera.

Aclaró que el anuncio de la semana pasada, sobre una limpia al interior de las dependencias federales, para que ya no laboren personas relacionadas con García Luna, no implica investigaciones, pero “tampoco vamos a sudar calenturas ajenas”.

“Nosotros no vamos a iniciar investigaciones, para que no se malinterprete para que no se vaya a decir o a pensar siquiera, que hay una represalia. Estamos pidiendo que en las dependencias del gobierno federal no trabaje gente que pueda estar implicada en este caso. Así como no podemos ensañarnos, tampoco sudar calenturas ajenas, que cada quien asuma su responsabilidad”, comentó.

Resaltó que en Estados Unidos se reducen penas a quienes cooperan en las investigaciones, “es de sabios cambiar de opinión”. También les pidió que se “serenen”, pues "el que nada debe, nada teme".

“Es muy importante informar porque hay muchos que están ahora muy nerviosos, no sé lo que les está pasando y no queremos que se malinterpreten las cosas. Una recomendación respetuosa es que se serenen, que se tranquilicen, el que nada debe nada teme y también que cooperen o que expliquen es de sabios cambiar de opinión”, manifestó.