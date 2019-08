Rosario Robles será vigilada las 24 horas del día en Santa Martha

La exsecretaria de Sedatu y Sedesol, Rosario Robles Berlanga, quién fue ingresada al penal Santa Martha Acatitla la mañana de este martes, estará con área de acceso controlado y monitoreo las 24 horas del día por personal femenino de seguridad y custodia, así como cámara de videovigilancia.

La Secretaría de Gobierno a cargo de Rosa Icela Rodríguez informó mediante un comunicado que se recibió el oficio del juez de control federal para el ingreso de la exfuncionaria en la ex administración de Enrique Peña Nieto.

"Aproximadamente a las 08:35 horas Robles fue ubicada en la zona de ingreso del centro de detención, área de acceso controlado, donde contará con monitoreo de vista las 24 horas del día por personal femenino de seguridad y custodia, así como cámara de vigilancia", dice el boletín.

La Subsecretaría de Sistema Penitenciario dio a conocer que la también exjefa de gobierno de la Ciudad de México contará con todo el respeto a los derechos humanos, y que al interior del penal recibirá el mismo trato que todas las personas privadas de su libertad.

Jueces se encargarán de Rosario Robles: Sheinbaum

Serán los jueces los que se hagan cargo del caso de la exsecretaria de Desarrollo Social Federal y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, declaró, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Prefirió no meterse “en ese tema” porque la Fiscalía General de la República y los propios ciudadanos, serán los que evalúen a Robles Berlanga.

“Ahí está la fiscalía general y tendrán sus razones los jueces para haber dado esta orden de aprehensión. No me voy a meter en ese tema. Ya me parece que en este caso los jueces tienen que decir y también está a evaluación de la gente la vida de esta mujer”, así se expresó de la exfuncionaria.

La mandataria local aseguró que la exfuncionaria acusada por uso indebido del servicio público recibirá el mismo “buen” trato que se le da las personas que ingresan al área de detenciones del penal.