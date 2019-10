UAM debe informar casos sobre acoso y abuso sexual

Con el objeto de diseñar e implementar protocolos efectivos de atención a las víctimas a través de información precisa, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) deberá hacer público el número de casos de acoso, abuso, hostigamiento sexual y violación, registrados entre 2006 y 2019 en sus instalaciones.

Así se lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual también le exigió precisar unidad, descripción del hecho, edad y puesto del agresor, así como edad y sexo de la víctima ante la petición de un particular.

Al presentar el caso ante el pleno del INAI, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena aseguró que en la medida en que se cuente con información precisa, relevante y confiable sobre la situación que guardan estos fenómenos al interior de las instituciones educativas, será posible diseñar e implementar protocolos efectivos de atención que den respuestas más favorables a las víctimas de cualquier manifestación de violencia de género.

“Otorgar la información solicitada es fundamental para contrarrestar las condiciones de hermetismo y opacidad que prevalecen en diferentes instituciones públicas respecto a los documentos que den cuenta de la incidencia de casos de abuso, acoso, hostigamiento y violencia sexual que vivimos las mujeres en diferentes ámbitos de nuestra vida”, comentó la Ibarra Cadena.

Al afirmar que garantizar el derecho a saber es fundamental para velar por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la comisionada Blanca Lilia apuntó que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en los últimos ocho años, 35 de 197 instituciones de educación superior en el país, registraron 402 quejas por casos relacionados a comportamientos sexuales, 50 por ciento de los cuales se dieron entre 2016 y 2018.

Esta determinación se dio luego de que la UAM no respondiera la solicitud en cuestión y por lo que el particular presentó una queja ante este órgano colegiado, por lo que, al revisarse que al transcurrir 20 días marcados por ley, desde el pasado 5 de agosto, y al no haber respuesta, el INAI ordenó a la UAM dar respuesta al requerimiento del particular y acordó, por unanimidad, dar vista al área encargada de determinar responsabilidades de la Universidad por el incumplimiento a la atención de la solicitud.