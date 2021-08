Miguel Ángel Félix Gallardo, el Jefe de Jefes, rompe el silencio tras 32 años en prisión

A 32 años de haber sido encarcelado el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cartel de Guadalajara, decidió hablar de la vida que lleva en prisión donde se ha deteriorado su estado de salud con pérdida parcial de la vista, oídos y dificultades para caminar.

En un adelanto de la entrevista que se trasmitirá este miércoles por la cadena Telemundo, el llamado jefe de jefes, sentenciado a 37 años de prisión por el secuestro, tortura y asesinato del agente especial de la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) Enrique Kiki Camarena en febrero de 1985, reveló que su salud es pésima, y debido a que no tiene ningún pronóstico de vida, su familia ya está haciendo un hoyo para ser enterrado en un árbol.

En la época de los 80´s Gallardo fundó el Cartel Cártel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, para el contrabando de marihuana y opio hacia Estados Unidos y estableciendo vínculos con cárteles de Colombia.

En un adelanto de la entrevista que se trasmitirá este miércoles por la cadena Telemundo, Félix Gallardo, de 75 años de edad, postrado en una silla de ruedas afirma haber perdió la sensibilidad de los oídos y ojos además de padecer neumonía.

“No tengo pronóstico de vida, usted ya lo está viendo, fui cercenado del estómago, me quitaron ocho hernias, me privaron de la vista, me privaron de los oídos y como ve, no puedo caminar”, señala el capo a la reportera Issa Osorio.

Nacido en Culiacán, Sinaloa en 1945, Gallardo se inició como agente de la desaparecida Policía Judicial Federal y llamo la atención de los capos de la droga que lo reclutaron para el trasiego de droga en el llamado círculo dorado.

Fue comisionado para viajar a Guadalajara para establecer nuevas rutas de trasiego y fue ahí que, junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, fundaron el Cartel de Guadalajara para el contrabando de marihuana y opio hacia Estados Unidos.

Sus conexiones con mafias colombianas y amistades con políticos corruptos le permitieron comparar voluntades y escapar de varios operativos en su contra.

Su organización evolucionó de traficar marihuana a cocaína lo que puso en alerta a Estados Unidos quien, en ese entonces mantenía en el país a agentes antinarcóticos, entre los que se encontraban Enrique Camarena.

En 1984 se dio el decomiso de nueve mil toneladas de marihuana en el municipio de Allende, en Chihuahua propiedad del cartel Guadalajara, catalogado como uno de los más grandes decomisos por la DEA y el Ejército Mexicano.

Esto desataría la ira de Caro Quintero, quien, de acuerdo con la DEA, ordenó el secuestro de Camarena el 8 de febrero de 1985 junto con su piloto. El cuerpo de Camarena apareció torturado casi un mes después en un camino rural.

El jefe de jefes fue detenido en abril de 1989 bajo los cargos de tráfico de drogas y otros delitos. En 2017 fue sentenciado por un juez federal a 37 años de prisión y al pago de 20 millones 810 mil pesos, acusado de participar en el homicidio de Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala.

Actualmente está preso en el penal estatal de Puente Grande, donde hablará sobre el asesinato de “Kiki” Camarena, su relación con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, el primero libre y el segundo en libertad domiciliaria.