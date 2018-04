No hay un instructivo para tratar con Donald Trump: Videgaray

La política exterior de México frente a la era de Donald Trump es inédita, así lo definió el canciller Luis Videgaray en el encuentro con el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.

El secretario de relaciones exteriores expresó que ante el reto que le representó, consultó a expertos pero llegó a la conclusión de que para tratar al presidente de Estados Unidos, no hay un manual.

"En mi experiencia, llegando a la Cancillería ante este reto, lo primero que hice fue hablar con mucha gente, conocedores de muchos años expertos en la relación con Estados Unidos y una conclusión a la que llegue muy rápido es que frente a Donald Trump no tenemos manual, no hay instructivo no hay un libreto al que acudir. Las recomendaciones que escuchamos eran contradictorias", dijo.

¿Cómo se definiría la política internacional de México en la era Trump?, pregunta @lrubiof al Canciller @LVidegaray. "Inédita; ante Trump no tenemos un manual, pero tenemos claridad en nuestros principios, objetivos y límites". @SRE_mx @COMEXI pic.twitter.com/uzHuP9QT0L — Deloitte México (@DeloitteMX) 11 de abril de 2018

Videgaray destacó que el efecto de las agravaciones que el país vecino ha emitido tienen consecuencias en el ánimo de los mexicanos por lo que consideró que es muy importante que Estados Unidos lo entienda.

Además, respecto a la supuesta cercana relación que sostiene con el yerno del presidente y su asesor, Jared Kushner, pidió no confundirse.

Al canciller se le ha señalado por la cercanía que tiene con Kushner e incluso el diario americano The New York Times aseguró que las autoridades mexicanas hacían uso del yerno para influir en las decisiones de Trump.

Al respecto Videgaray respondió: "No nos confundamos, la persona que toma las decisiones en la Casa Blanca se llama Donald Trump".