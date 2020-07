Alcocer y Gatell cancelan de última hora reunión con gobernadores del PAN

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, cancelaron de última hora su reunión con los gobernadores panistas, acusaron los mandatarios.

Por medio de Twitter, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) denunció que hoy por la mañana los funcionarios federales cancelaron el encuentro pactado para las 13 horas de este lunes.

“Hace unos minutos la @SSalud_mx nos notifica la cancelación de una reunión para el día de hoy a las 13 hrs. programada con días de anticipación con el secretario #JorgeAlcocer y el subsecretario @HLGatell. La reunión se planteó para resolver los graves problemas que los estados enfrentamos en el manejo de la crisis sanitaria, además de las inconsistencias frente al @GobiernoMX, que suponemos urgentes y no pueden esperar más”, publicó la GOAN en su cuenta de Twitter.

Esta cancelación se da días después de que en la reunión entre las autoridades de salud federal y la Conago, los gobernadores mostraran su inconformidad por el Semáforo de Movilidad.

PAN contra Alcocer y Gatell

El PAN perfila denuncias ante la Secretaría de la Función y la Fiscalía General de la República, contra el titular de la Secretaría de Salud y el subsecretario y vocero de la pandemia, Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, respectivamente, por ejercicio indebido del servicio público,omisión y negligencia.

La denuncia está relacionada por el mal manejo de la pandemia y por crear confusión entre la población en cuanto al uso de medidas sanitarias de prevención, caso concreto el cubrebocas, que primero no y luego sí, adelantó a El Sol de México la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado.

“La confusión es tanta que personas se desplazan por la vía pública sin ninguna medida sanitaria, porque el presidente dijo que no se preocuparan, que salieran a la calle; son muchas versiones, el Gobierno no ha sido serio cuando habla del tema, no ha precisado la información’’.

La denuncia, explicó la panista, es por uso indebido del servicio público, por negligencia. “Son servidores públicos y piensan que están como fuera del marco de la ley y no es así. Los servidores públicos estamos obligados a ciertas responsabilidades y ellos parecen como que están cómodamente instalados en el poder y no quieren escuchar’’.