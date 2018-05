Alfonso Romo se reúne con empresarios para conciliar relación con AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), confirmó que Alfonso Romo, su enlace con los empresarios, se reunió con Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, para conciliar la relación con este sector.



Alfonso Romo se está reuniendo con empresarios para aclararles que nosotros no estamos en contra de la iniciativa privada, nosotros estamos en contra de la corrupción

Andrés Manuel López Obrador

Tras insistir en que la relación con el poder económico está intacta, López Obrador dijo que ya constató que en algunas empresas están enviando cartas, pero no hay una presión expresa para obligarlos a votar por un candidato. No obstante, presentará una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, "si obligan a los trabajadores, sí hay que denunciar porque no se debe condicionar, el voto es libre".



Hoy El Sol de México dio a conocer que en algunas tiendas de Coppel al norte del país, mediante pláticas informativas se le pide a los empleados que ejerzan el sufragio en favor de Ricardo Anaya, sin embargo, aún no se presentan denuncias por miedo a represalias, pese a que el titular de la Fepade aseguró que este es un delito electoral y debe ser castigado hasta con tres años de prisión.



Por otro lado, prometió al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que, si bien no va a cancelar la reforma energética, sino revisará los contratos; le garantizó que eb su sexenio no habrá corrupción en Petromeos Mexicanos ni la Comision Federal de Electricidad.

" Vamos a ver primero en que condiciones están los contratos, no puedo adelantar vísperas, tengo que ver cómo está la situación en Pemex, la Comisión Federal de Electricidad; lo que sí le puedo decir al ingeniero Cárdenas y a todos los ciudadanos es que no vamos a permitir la corrupción en Pemex ni en la Comisión Federal de Electricidad", prometió al fubdador del PRD.