Alistan Gobierno y Cancillería plan para proteger a migrantes

Andrés Manuel López Obrador afirmó que abordó el tema de la migración con el Canciller Marcelo Ebrard y sobre el plan de desarrollo integral para el sureste y países centroamericanos y haya creación de empleos y actividades productivas.

Dijo que este Plan se presentará en Palacio Nacional y cuenta con el apoyo de la CEPAL, ya que “atender los flujos migratorios depende de impulsar el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en México”.

Aseguró que de no crearse empleos no se avanzará y no se establecerán medidas de fuerza, debido a que la gente sale de sus países por necesidad de trabajo y por la violencia, de ahí que se debe invertir en actividades productivas en la región se resolverá el problema.

En su conferencia de prensa, López Obrador acotó que se ordenarán los flujos migratorios y se protegerá a los migrantes de violaciones de sus derechos.

Manifestó que para proteger a los migrantes no se les dejará solos en las zonas donde hay bandas de la delincuencia organizada y se les den visas de trabajo para la integración, por lo que se deben buscar los mecanismos para integrarlos sin quitar su derecho de asilo o de paso hacia los Estados Unidos.

El Mandatario aseveró que se tendrá muy buena relación con los gobiernos de Centroamérica y de otros gobiernos debido a qué hay migrantes de otras naciones del mundo.

“Yo creo que para la semana próxima se presentará el Plan de Desarrollo para Centroamérica y México para atender el problema migratorio”.