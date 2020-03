AMLO acepta “desgastes” en su popularidad

Tras 14 meses de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó “desgastes’’ en su popularidad.

“Sufrimos desgastes, porque imaginen enfrentar a los conservadores corruptos, que no quieren dejar de robar, están molestísimos, no los calienta ni el sol y desquiciados.

No les gusta que se haya terminado con la condonación de impuestos, no les gusta el delito grave a la facturación falsa, que se haya aprobado la extinción de dominio, porque robaban y podían ir a la cárcel y luego salir y les devolvían todos sus bienes.

Tampoco les gusta el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, no les gusta que la corrupción sea delito grave. Sí hay una reacción, pero nada que sea significativa ni preocupante, dijo en su conferencia mañanera.

“Le meten y le meten, y dicen ya perdió tres puntos. Tengo el respaldo, son dos cosas: el día que el pueblo no me quiera, ese día voy a llorar y me voy a Palenque, así de claro. No voy a estar como algunos presidentes que tienen el 10, 15 y 20 de aprobación en sus países y ahí están. Cómo va uno a gobernar así si no hay respaldo de los ciudadanos. Nada más es por el cargo y yo no estoy por eso’’.

Por eso, añadió López Obrador, no vamos a dejar de lleva a cabo los cambios, va a ver reacción, respetamos a los opositores, pero nosotros queremos acabar con la corrupción y queremos que lo que ellos se embolsaban se le entregue al pueblo. Estamos resistiendo sin pagar publicidad. ¿Cuánto pagaban de publicidad para que les quemaran incienso a los gobernadores?, seis, ocho diez mil millones de pesos al año, recordó.

“Que sigamos bajando, no le hace, nada más que no sea mucho…, tres puntos cada tres meses’’.

Estamos bien, tenemos mayoría, la gente apoya y también sufrimos desgastes.

López Obrador insistió en separar la grilla, la politiquería de la transformación de México.

Es muy latoso, el que muchos estén anclados en la politiquería, que se hayan quedado en el almanaque, en las practicas del antiguo régimen, comentó el Mandatario.

“Si no digo nada, estoy aceptando, tolerando algo que no ayuda. Y siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega, debe hacerse a un lado todo eso’’.